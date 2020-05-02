Toyota створила автомобіль для перевезення хворих коронавірусом

Компанія Toyota спеціально для Японії створила автомобілі, які займуться транспортуванням пацієнтів з коронавірусною інфекцією у важкій формі. Машини працюватимуть у Токіо і двох сусідніх префектурах.

На сьогодні, в Японії зареєстровано понад 14 тисяч заражень з 493 летальними випадками. Тому Toyota вирішила підтримати медиків країни й обладнала 11 мікроавтобусів Hiace для перевезення пацієнтів з важкою формою Covid-19.

Актуально: Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Автомобілі оснастили спеціальною системою вентиляції: всередині встановлений вентилятор, який витісняє забруднене повітря, запобігаючи його потраплянню в салон. Задній відсік герметично відокремлений від передньої частини, що забезпечує безпеку як для водія, так і для інфікованого пасажира.

Першу партію автомобілів вже передали лікарні в Токіо, надалі компанія планує продовжити розробку таких моделей для лікарів. Крім цього, японський виробник на початку цього тижня почав виробляти медичні захисні щитки для обличчя, виробничі потужності розраховані на випуск 40 тисяч примірників на місяць.

Читайте також: Вчені спрогнозували, скільки триватиме пандемія коронавірусу