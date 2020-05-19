Вчені виявили людей, несприйнятливих до коронавірусу

У людей, що перехворіли SARS у 2003 році, виявили антитіла, що нейтралізують SARS-CoV-2.

Вчені з США і Швейцарії з'ясували, що зараження вірусом SARS-CoV, що спровокував спалах атипової пневмонії в 2003 році, викликає вироблення різних антитіл, націлених на S-білок. S-білок відіграє ключову роль у зв'язуванні коронавірусу з рецепторами на поверхні клітини-господаря, після чого вірус проникає всередину. Антитіла синтезуються особливим різновидом клітин імунної системи, званої B-клітинами пам'яті.

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Експерименти показали, що один з різновидів вироблюваних антитіл S309 ефективно нейтралізує вірус SARS-CoV-2 через розпізнавання тієї ділянки (домену) S-білка, що безпосередньо взаємодіє з клітинними рецепторами.

Автори статті вказують, що місткі S309 суміші антитіл, синтезованих B-клітинами пам'яті після зараження SARS-CoV, підсилюють нейтралізацію нового коронавірусу і перешкоджають появі мутантів, які володіють стійкістю до придбаної імунної реакції. Таким чином, такі коктейлі з антитіл можуть бути використані для лікування важких хворих на COVID-19 або профілактики інфекції у людей з високим ризиком зараження

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