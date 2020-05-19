Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Вчені виявили людей, несприйнятливих до коронавірусу

  • 567
Вірус - фото 1
Вірус / nature

У людей, що перехворіли SARS у 2003 році, виявили антитіла, що нейтралізують SARS-CoV-2.

Вчені з США і Швейцарії з'ясували, що зараження вірусом SARS-CoV, що спровокував спалах атипової пневмонії в 2003 році, викликає вироблення різних антитіл, націлених на S-білок. S-білок відіграє ключову роль у зв'язуванні коронавірусу з рецепторами на поверхні клітини-господаря, після чого вірус проникає всередину. Антитіла синтезуються особливим різновидом клітин імунної системи, званої B-клітинами пам'яті.

І ще: Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 19 травня

Експерименти показали, що один з різновидів вироблюваних антитіл S309 ефективно нейтралізує вірус SARS-CoV-2 через розпізнавання тієї ділянки (домену) S-білка, що безпосередньо взаємодіє з клітинними рецепторами.

Автори статті вказують, що місткі S309 суміші антитіл, синтезованих B-клітинами пам'яті після зараження SARS-CoV, підсилюють нейтралізацію нового коронавірусу і перешкоджають появі мутантів, які володіють стійкістю до придбаної імунної реакції. Таким чином, такі коктейлі з антитіл можуть бути використані для лікування важких хворих на COVID-19 або профілактики інфекції у людей з високим ризиком зараження

Вчені виявили людей, несприйнятливих до коронавірусу - фото 404893

Читайте також: Наомі Кемпбелл показала свій захисний костюм проти коронавірусу

Джерело: nature
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 4814
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 187
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2307285
Загрузка...
Новини