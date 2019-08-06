Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів Музика Рецепти

Як побороти безсоння: кілька дієвих порад

  • 23
Ці поради допоможуть вам заснути - фото 1
Ці поради допоможуть вам заснути

Безсоння – надзвичайно поширена проблема, з якою стикається майже кожен дорослий. Воно й не дивно, адже шалений темп життя, розірваний графік і постійні стреси сприяють тому, що ви ніяк не можете заснути. Ми ж ділимося з вами кількома способами побороти безсоння.

Фахівці рекомендують використовувати ці рекомендації за десять хвилин до сну.

Корисне заняття перед сном: Як часто потрібно займатися сексом: порада науковців

Дихальна гімнастика

Частенько безсоння настає через те, що організму не вистачає кисню. Це стає причиною не лише безсоння, а й появи головного болю. Фахівці рекомендують перед сном протягом п'яти секунд вдихати глибоко повітря через ніс, після кожного вдихання затримати повітря, після чого видихати через рот.

Розслабляємо затиснені м'язи

Заснути – це звільнитися від защемлення м'язів спини і перевантаженого за день хребта. Адже за день вони мають властивість сильно втомлюватися та приносити тим самим дискомфорт і безсоння. Гімнастика для розслаблення проста: підкласти під коліна валик, тоді ноги приймуть напівзігнуте положення. Ні в якому разі ноги не напружуйте. Лежати в такій позі потрібно кілька хвилин.

Спробуйте повністю розслабитися - фото 345836
Спробуйте повністю розслабитися

Кінцівки в тепло

Третій спосіб позбутися безсоння – зігріти кінцівки. Лікарі рекомендують одягати на ноги перед сном теплі шкарпетки, які повинні бути обов'язково з гладкої натуральної тканини. Шкарпетки мають зігріваючий ефект, при якому тіло розслабляється, судини розширюються, і приходить сон. Як альтернативу для шкарпеток можна використовувати теплі ванни для ніг перед сном.

Фахівці нагадують, що не можна забувати перед сном про такі речі, як свіже повітря, освітлення приміщення і звукоізоляція кімнати.

Читайте також: 3 хитрощі, які допоможуть кинути курити

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 2680
5 безлюдних островів в Україні, які зачарують вас красою природи
  • 02 серпня, 18:30
  • 318
10 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
  • Вчора, 17:21
  • 722
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради