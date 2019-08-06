Як побороти безсоння: кілька дієвих порад

Безсоння – надзвичайно поширена проблема, з якою стикається майже кожен дорослий. Воно й не дивно, адже шалений темп життя, розірваний графік і постійні стреси сприяють тому, що ви ніяк не можете заснути. Ми ж ділимося з вами кількома способами побороти безсоння.

Фахівці рекомендують використовувати ці рекомендації за десять хвилин до сну.

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Дихальна гімнастика

Частенько безсоння настає через те, що організму не вистачає кисню. Це стає причиною не лише безсоння, а й появи головного болю. Фахівці рекомендують перед сном протягом п'яти секунд вдихати глибоко повітря через ніс, після кожного вдихання затримати повітря, після чого видихати через рот.

Розслабляємо затиснені м'язи

Заснути – це звільнитися від защемлення м'язів спини і перевантаженого за день хребта. Адже за день вони мають властивість сильно втомлюватися та приносити тим самим дискомфорт і безсоння. Гімнастика для розслаблення проста: підкласти під коліна валик, тоді ноги приймуть напівзігнуте положення. Ні в якому разі ноги не напружуйте. Лежати в такій позі потрібно кілька хвилин.

Спробуйте повністю розслабитися

Кінцівки в тепло

Третій спосіб позбутися безсоння – зігріти кінцівки. Лікарі рекомендують одягати на ноги перед сном теплі шкарпетки, які повинні бути обов'язково з гладкої натуральної тканини. Шкарпетки мають зігріваючий ефект, при якому тіло розслабляється, судини розширюються, і приходить сон. Як альтернативу для шкарпеток можна використовувати теплі ванни для ніг перед сном.

Фахівці нагадують, що не можна забувати перед сном про такі речі, як свіже повітря, освітлення приміщення і звукоізоляція кімнати.

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