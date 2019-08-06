3 хитрощі, які допоможуть кинути курити

У книзі "Як кидати, не відчуваючи себе при цьому повним лайном" Патрік Холфорд розповідає про деякі психологічні хитрощі, які значно полегшать ваш стан у період відмови від сигарет. Ділимося ними, щоб ви змогли нарешті позбутися цієї згубної звички.

Справа не тільки в сигаретах

Відмовляючись від куріння, треба бути готовим контролювати вміст цукру в крові, – каже Холфорд. – Причина, через яку багато колишніх курців починають багато їсти, полягає якраз у тому, що нікотин порушує баланс цукру в крові. І якийсь час потрібно дотримуватися дієти для діабетиків, тобто вживати повільні вуглеводи в поєднанні з білками.

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Це означає, що сніданок потрібно їсти вівсяні пластівці й інші злаки, а під час легкого перекусу з'їсти яблуко та погризти мигдаль, а на вечерю приготувати рибу з гарніром з коричневого рису.

Чому ви беретеся за сигарету?

Складіть список усіх ситуацій, коли вам хочеться курити: після випивки, через стрес, перед їжею, після їжі, після сексу, з чашкою кави...

"Тепер виберіть лише одну і протягом тижня боріться тільки з нею", – радить Холфорд.

Наприклад, не куріть, коли п'єте чай або каву. Через кілька тижнів почніть боротися з ще однією ситуацією, потім з ще однією.

Ці поради допоможуть вам кинути курити

Якщо все-таки зірвалися, збережіть недопалки і кинь їх у велику скляну банку з герметичною кришкою, – ділиться досвідом Холфорд. – Наповніть місткість наполовину водою і поставте на саме видне місце у квартирі. Якщо раптом до ломоти захочеться закурити, відкрите банку і вдихніть – ну, як? Так скоро ви почнете асоціювати сигарети з тієї мерзенною гидотою, що живе у вас у банці в вітальні.

Відірвіть себе від "соски"

Тиждень за тижнем переходь до тих сигарет, які містять все менше і менше нікотину, поки не дійдете до 1 мг на сигарету, – говорить Холфорд. – Тепер скорочуйте кількість сигарет до п'яти на день, кожна з вмістом 1 мг нікотину або навіть менше.

Якщо хочете, можна на цьому моменті кидати курити і скористатися жувальною гумкою з нікотином.

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