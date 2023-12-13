Як піклуватися про шкіру взимку: важливі поради, які не варто ігнорувати

Зима – складний період, який впливає не лише на настрій, але й на стан шкіри. Однак з правильним доглядом як для психіки, так і для шкіри, можна безпечно пережити цей період.

Щодо зими, взагалі вона досить сприятлива. Однак реакція шкіри на холод може бути проблематичною.

Актуально Як швидко розпізнати переохолодження: поради медиків

Це може статися з різних причин:

підвищена чутливість до холоду;

різкі зміни температури, коли переходимо з теплих приміщень на вулицю і навпаки;

сухе повітря в приміщенні через обігрівачі.

Поширеними симптомами є лущення, сухість, свербіж і т.д.

Центр громадського здоров'я пояснює, що взимку, коли температура повітря і вологість різко падають, можуть виникнути ознаки ксерозу – сухості шкіри. Це включає:

відчуття стягнутості шкіри, особливо після душу, купання або плавання;

грубу на дотик шкіру;

свербіж;

лущення;

тріщини, які можуть кровоточити;

почервоніння.

Необхідний догляд за шкірою охоплює

Очищення обличчя. Вибирайте засоби, позначені як "зволожувальні" або "м'які". Уникайте косметики з вмістом спирту, яка може пересушити шкіру.

Вибирайте засоби, позначені як "зволожувальні" або "м'які". Уникайте косметики з вмістом спирту, яка може пересушити шкіру. Очищення тіла. Тілу також потрібний ретельний догляд. Оберіть крем-гелі та муси. Оберіть продукти без ароматизаторів, якщо у вас є екзема. Корисні можуть бути мінеральні масла та ланолін.

Тілу також потрібний ретельний догляд. Оберіть крем-гелі та муси. Оберіть продукти без ароматизаторів, якщо у вас є екзема. Корисні можуть бути мінеральні масла та ланолін. Зволоження для обличчя. Враховуйте стан та тип вашої шкіри. Рекомендації Американської академії дерматології вказують на олію жожоба та молочну кислоту у зволожувачах.

Враховуйте стан та тип вашої шкіри. Рекомендації Американської академії дерматології вказують на олію жожоба та молочну кислоту у зволожувачах. Зволоження для тіла. Обирайте креми у тюбиках, вони мають щільнішу структуру та краще зволожують.

Обирайте креми у тюбиках, вони мають щільнішу структуру та краще зволожують. Крем від сонця. Захист від сонця з SPF не нижче 30 важливий навіть взимку.

Центр громадського здоров'я також рекомендує захищати відкриті ділянки тіла, одягати гумові рукавички під час миття посуду, користуватися зволожувальним кремом, використовувати гелі для душу зі зволожувальними компонентами та дотримуватися інших порад для збереження здоров'я шкіри взимку.

Обов'язково консультуйтеся з лікарем, якщо:

стан шкіри не покращується навіть при догляді;

сухість шкіри супроводжується почервонінням;

свербіж та сухість шкіри заважають спати;

є відкриті виразки або інфекції через подряпини;

великі ділянки шкіри відшаровуються чи лущаться.

Читайте також Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у грудні 2023

Бережіть себе, оскільки більшість випадків сухості шкіри можна коригувати правильним домашнім доглядом.