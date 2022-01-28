Названий простий спосіб стати трошечки щасливішим

Нові дослідження говорять про те, що людина має думати не лише про своє щастя, а й про щастя інших. Лише тоді вона сама зможе стати щасливішою!

Одне з опитувань показало, що респонденти відчували себе щасливішими, коли допомагали іншим, а не собі. Наступне дослідження підтвердило, що допомога іншим допомагає відчути своє життя більш безнапасним. Причому неважливо, чи стала інша людина насправді щасливою, пише tandfonline.

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Також дослідники запитали респондентів, що робить їх щасливішими. Виявилося, що приносити радість комусь іншому приємніше, ніж бути об'єктом доброти іншої людини. Цікаво, що покращення настрою відбувалося навіть тоді, коли допомога була спрямована на абсолютно незнайому людину.

Робити щасливими інших – ось надійний спосіб стати щасливим у цьому світі; бути доброчесним – значить дбати про щастя собі подібних. Виховання дітей, волонтерство, наукова діяльність можуть бути дуже виснажливими і приносити лиш трохи миттєвого задоволення, але ці речі дарують нам щось набагато більше: розуміння того, що ми дуже потрібні тут і зараз.

Названий простий спосіб стати трошечки щасливішим

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