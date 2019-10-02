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Як підвищити гемоглобін: незвичні та корисні способи

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Підвищуємо рівень гемоглобіну в крові - фото 1
Підвищуємо рівень гемоглобіну в крові

Рівень гемоглобіну – важливий показник життєдіяльності організму. Знижений гемоглобін – це слабкість, дефіцит живлення клітин організму. І це неминуче позначається на зовнішності – випадає волосся, розшаровуються нігті, ви швидше стомлюєтесь, частіше болить голова.

Фахівці рекомендують обов'язково перевіряти рівень цього показника щороку й обов'язково вживати ці продукти, багаті залізом. Отже, що слід їсти для того, щоб підвищити рівень гемоглобіну в крові?

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Зелена гречка. Цю крупу ще називають "живою" – вона не піддається термічній обробці. Зелена гречка містить добову норму заліза, необхідного людині. Для більшої користі фахівці рекомендують гречку пророщувати та додавати її, наприклад, у смузі.

Додавайте зелену гречку до смузі - фото 359045
Додавайте зелену гречку до смузі

Насіння конопель. Конопля багата білком, в якому є всі незамінні амінокислоти. Конопляне насіння, на відміну від листя і суцвіть, не має наркотичної дії. З насіння конопель отримують поживну та цілющу конопляну олію. Крім підвищення гемоглобіну, регулярне споживання насіння запобігає розвитку онкологічних захворювань, перешкоджає розвитку захворювань печінки та жовчовивідних шляхів.

Сушена кропива. Ця рослина добре чистить кров і підвищує гемоглобін. Фахівці рекомендують приймати змолоту в порошок кропиву по чайній ложці, запиваючи водою, але не заварюючи її окропом.

Сушена кропива підвищує рівень гемоглобіну в крові - фото 359046
Сушена кропива підвищує рівень гемоглобіну в крові

Квітковий пилок. Мало хто знає про корисні властивості цього "бджолиного хліба". Він підвищує імунітет, прискорює процес оновлення крові та покращує обмін речовин. Для підняття гемоглобіну фахівці рекомендують з'їдати по 2-3 крупинки 2 рази на день.

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Джерело: Medikforum
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