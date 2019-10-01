Як добре висипатися? Правило 6/30

Хочемо познайомити вас з правилом 6/30. Воно не вимагає багато зусиль, але приносить хороший результат!

Правило 6/30 говорить: не вживайте кофеїну за 6 годин до сну і не використовуйте гаджети за 30 хвилин до сну.

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Кофеїн. Фахівці зі сну вивчили ефект, який чинить вживання кофеїну за шість годин і за три години до сну. Порушення добового ритму і, як наслідок, порушення самого сну спостерігалося навіть у тих, хто вживав каву за шість годин до відходу до сну. Тому пити напої, що містять тонізуючі речовини слід вранці та вдень, а от ближче до вечора від такого слід відмовитися.

Кофеїн в маленьких дозах міститься навіть в чаї. Тому зелений і чорний чай не рекомендують пити перед сном. А ось трав'яні настої не порушать ваш режим.

Гаджети. Блакитне світло від екрана смартфона, ноутбука або будь-якого іншого гаджета гальмує вироблення мелатоніну – гормону сну. Яскраве освітлення посилає організму сигнал про те, що спати ще рано. До того ж, переглядаючи соцмережі, відповідаючи на робочі листи або дивлячись телевізор, ви навантажуєте свій мозок і він довше не може заспокоїтися.

Спіть на здоров'я

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