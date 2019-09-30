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Експерти назвали найкращі олії для догляду за волоссям
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Ще наші далекі предки наносили олію на волосся перед тим, як його гарненько промити. Виявляється, ця методика чудово спрацьовує і сьогодні, але лише в тому випадку, якщо ми вибираємо правильну олію. Ділимось з вами найкращими оліями, які позитивно впливають на здоров'я вашого волосся.
Отже, якими оліями слід користуватися, щоб волосся було здоровим і красивим?
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Олія авокадо для збереження об'єму волосся. З роками кількість волосся на голові скорочується. В олії авокадо міститься безліч вітамінів і нутрієнтів, тому її втирання масажними рухами у волосся сприяє росту та стимуляції волосяних фолікул. Ця олія створює захисну плівку навколо фолікул, що не дає волоссю випадати.
Оливкова олія від сухості. Вона також відома своїми пом'якшуючими властивостями. Використовується в багатьох продуктах для догляду за волоссям, забезпечує їм зволоження та повноцінний захист. Має здатність проникати глибоко в волосся та робити його сяючим, гладким і здоровим.
Кокосове масло проти лупи. Кокосове масло постачає наше волосся великою кількістю поживних речовин, воно має протизапальну дію, пом'якшує шкіру голови. Все це робить його чудовим засобом проти лупи.
Кетамін для довжини. Це досить важка олія. Вона збільшує вагу волосся. Важливо змішувати її з іншими видами олій і використовувати в дуже невеликих кількостях. Змішайте касторову олію з вітаміном Е і втирайте в шкіру голови масажними рухами. Це стимулює волосяні фолікули і забезпечить ріст волосся.
Арганова олія для хвилястості. Арганова олія також містить масу живильних і зволожуючих властивостей. Це чудовий засіб для того, щоб зробити волосся хвилястішим. Вона дає нашій зачісці специфічну м'якість та красу.
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