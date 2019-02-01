Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Як підняти собі настрій за 5 хвилин

  • 114
Створіть збірник улюбленої музики - фото 1
Створіть збірник улюбленої музики / articles

Стреси, проблеми, завдання, відповідальність на роботі і за сім'ю, і багато-багато іншого тримає сучасну людину у напрузі. Почніть прокачувати свій настрій на позитив вже сьогодні.

З'їсти щось дуже смачне. Смачна їжа діє відразу на кілька органів чуття – смак, запах, красивий вигляд. Тому і піднімає настрій досить швидко. Але тут головне не перестаратися і не отримати залежність.

І ще: Науковці назвали запоруку найміцніших стосунків

Зателефонувати людині, яка може вас підтримати. Підтримка людини, яка вірить у вас, яка завжди за вас і може в скрутну хвилину підставити плече – безцінна.

Знайти в інтернеті смішне відео або анекдоти. 5 хвилин сміху і світ знову здається прекрасним.

Пограти в улюблену гру. Не важливо яку: допомогти монстрам у стрілялці або поганяти у гонки. Це вкидає адреналін у кров і розганяє весь негатив.

Включити улюблену музику і потанцювати. Створіть збірник улюбленої музики. Вмикаєш і все стає ОК! Якщо ви хоч раз були на dance party – ви все зрозумієте.

Пройти приємну процедуру. Масаж, спа, сауна. Можна просто поплавати в басейні. Вже через 5 хвилин вам стане добре.

Потішити себе покупками. Дуже добре допомагає жінкам. Шопотерапія це прогулянка + приємні речі + радість від їх купівлі. Потрійний удар по негативу.

Допомогти ближньому. Коли тобі погано, завжди є той, кому ще гірше. Подивіться навколо – можливо хтось потребує вашої допомоги.

Читайте також: Науковці назвали ще одну вагому причину стати жайворонком

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 420
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 390
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31327
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія