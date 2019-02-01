Як підняти собі настрій за 5 хвилин

Стреси, проблеми, завдання, відповідальність на роботі і за сім'ю, і багато-багато іншого тримає сучасну людину у напрузі. Почніть прокачувати свій настрій на позитив вже сьогодні.

З'їсти щось дуже смачне. Смачна їжа діє відразу на кілька органів чуття – смак, запах, красивий вигляд. Тому і піднімає настрій досить швидко. Але тут головне не перестаратися і не отримати залежність.

І ще: Науковці назвали запоруку найміцніших стосунків

Зателефонувати людині, яка може вас підтримати. Підтримка людини, яка вірить у вас, яка завжди за вас і може в скрутну хвилину підставити плече – безцінна.

Знайти в інтернеті смішне відео або анекдоти. 5 хвилин сміху і світ знову здається прекрасним.

Пограти в улюблену гру. Не важливо яку: допомогти монстрам у стрілялці або поганяти у гонки. Це вкидає адреналін у кров і розганяє весь негатив.

Включити улюблену музику і потанцювати. Створіть збірник улюбленої музики. Вмикаєш і все стає ОК! Якщо ви хоч раз були на dance party – ви все зрозумієте.

Пройти приємну процедуру. Масаж, спа, сауна. Можна просто поплавати в басейні. Вже через 5 хвилин вам стане добре.

Потішити себе покупками. Дуже добре допомагає жінкам. Шопотерапія – це прогулянка + приємні речі + радість від їх купівлі. Потрійний удар по негативу.

Допомогти ближньому. Коли тобі погано, завжди є той, кому ще гірше. Подивіться навколо – можливо хтось потребує вашої допомоги.

Читайте також: Науковці назвали ще одну вагому причину стати жайворонком