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Науковці назвали ще одну вагому причину стати жайворонком
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"Жайворонки" – люди, яким притаманне раннє прокидання, рідше стикаються з депресією. Науковці зазначили, що у цього типу людей психічні розлади зустрічаються на 35% рідше, ніж у "сов".
Якщо ви більш комфортно себе відчуваєте, коли рано лягаєте спати та рано прокидаєтесь, то ризик зіткнутися з депресією у вас зменшується аж на 35%, у порівнянні з людьми, які дотримуються протилежного графіка.
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Дослідження показало, що так звані "жайворонки" страждають від депресій значно рідше за "сов". В цілому, у "жайворонків" рівень щастя вважається вищим. Втім, можливо, це пояснюється тим, що "совам" притаманна більша кількість інтелектуальної праці. Що частіше призводить до депресій, як показує практика.
Раніше вчені виявили 327 нових областей у геномі людини, які визначають, чи буде вона "жайворонком" або "совою". Також було доведено, що "сови" і "жайворонки" по-різному переробляють кофеїн, так що ранкова чашка кави довше залишається в організмі "сови" і навіть може забезпечувати приплив енергії ввечері, чого не спостерігається у "жайворонків".
Науці вже відомо про те, що необхідність працювати в нічну зміну робить людину більш схильною до депресій, і ось тепер найбільше за масштабами генетичне дослідження, проведене вченими з Університету Екзетера, показало, що наявність генів "сови" підвищує ризик депресії.
Експерти вважають, що приблизно 15% представників людства належать до категорії чистих "сов", і ще 15% – виняткові "жайворонки". Решта 70% входять у так звану "прикордонну" категорію, і їх переваги з приводу часу відходу до сну і пробудження можуть змінюватися періодично.
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