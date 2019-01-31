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Науковці назвали запоруку найміцніших стосунків

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Пари, які познайомилися на сайтах, рідше розлучаються - фото 1
Пари, які познайомилися на сайтах, рідше розлучаються / SheKnows

Хосе Ортего з Університету Глазго і Філіп Герговіч з віденського Інституту додаткової освіти провели спільне дослідження і прийшли до висновків, які, безсумнівно, потішать всіх, хто користується сайтами знайомств.

Науковці поставили собі за мету з'ясувати, як поява в середині 1990-х років сайтів знайомств вплинула на стосунки. Перший і, на їхню думку, найбільш важливий висновок, до якого вони прийшли: сайти знайомств зруйнували національні й етнічні бар'єри.

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Наприклад, якщо ви хотіли познайомитися з італійкою в епоху "до сайтів знайомств", вам довелося б неабияк постаратися. Наприклад, поїхати в Італію і спробувати завести невимушену розмову з дівчиною, яка сподобалася вам на вулиці.

Поява в нашому житті сайтів знайомств перетворила подібне знайомство на буденність. Зараз ми маємо можливість познайомитися з дівчиною будь-якої національності, навіть почати з нею стосунки і народити спільних дітей – для цього достатньо зайти на сайт знайомств і вибрати параметри, які цікавлять саме вас.

Про це свідчать дослідження науковців - фото 304865
Про це свідчать дослідження науковців / Evening Standard

Інший важливий висновок, до якого прийшли Ортего і Герговіч, особливо здивують тих, хто любить говорити, що сайти знайомств – це про несерйозні зустрічі на один раз. А от і ні! З'ясувалося, що відсоток розлучень серед пар, які познайомилися онлайн, значно нижчий, ніж серед пар, які разом зі школи або зустрілися на вечірці.

Зрозуміло, сайти знайомств, як і раніше залишаються цінним джерелом невдалих побачень і короткочасних зв'язків, але якщо вже люди сподобалися один одному, то їхні шанси постаріти разом дуже високі.

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Джерело: Maximonline
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