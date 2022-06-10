Як підготувати своє авто до продажу: корисні поради водіям

Якщо ви надумали продати свій автомобіль, необхідно знати деякі нюанси покупки-продажу, які допоможуть швидко й вигідно укласти угоду. І йдеться не лише про технічну підготовку машини, важливо й самому бути готовим до переговорів.

Як пише auto.ria, обидві сторони зацікавлені у тому, аби процес покупки вживаного авто не затягувався: продавець хоче, щоб все пройшло максимально швидко, а покупець прагне коротко й чітко дізнатися про стан машини.

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Як підготувати автомобіль до продажу

Важливо, щоб машина була чистою, без зайвих предметів у салоні та багажнику, а у продавця має бути достатньо вільного часу і гарний настрій. При цьому краще зустрічатися днем ​​у сонячну погоду, в просторому і не шумному місці.

Зрозуміло, що з покупцем варто бути ввічливим, відповідати на всі питання і по можливості проявляти ініціативу. Дозвольте оглянути автомобіль, заглянути під капот і багажник. Однак будьте обережні з тест-драйвом. Якщо перед вами водій початківець, то поспілкуйтеся з ним, дізнайтеся про водійський стаж. А в русі автомобіль можна показати самому.

Яку ціну на авто ставити

При визначенні вартості машини потрібно орієнтуватися на аналогічні пропозиції на ринку і відповідно до її недоліків. Спершу встановіть нижню межу, на яку готові погодитися.

Також запитаєте, що пропонує покупець, адже буває, що він не вимагає знижки, або ж його ціна вища за ваш поріг. Якщо просять скинути занадто багато, не піддавайтеся емоціям і пам'ятайте, що у покупця не менша потреба купити авто, ніж у вас продати.

Крім того, торг не потрібно сприймати агресивно, тому що продавець і покупець перебувають на відкритому ринку і можуть це робити, скільки заманеться. Однак перед вами може бути "перекупник", який буде намагатися знизити ціну, щоб це було вигідно тільки для нього.

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