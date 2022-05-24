На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як очистити салон машини від шерсті тварин: проста хитрість для водіїв
-
- 262
У автолюбителів, які є ще й власниками домашніх улюбленців, тварини часто стають повноцінними пасажирами. І після них доводиться чистити салон від шерсті. Розповідаємо, як це зробити в домашніх умовах за допомогою лише кондиціонера для білизни, розпилювача і порохотяга.
Так, спочатку потрібно пропорохотяжити оббивку автомобіля, після цього окропити проблемні місця розчином кондиціонера для білизни й води (обидва компоненти потрібно взяти у рівних частинах) та залишити на 5-10 хвилин. Коли шерсть підсохне, прибрати її стане набагато легше.
Актуально: Як доглядати за авто восени: 9 порад, які допоможуть водіям легко пережити осінь
Лайфхак! Кондиціонер для білизни також відмінно справляється з брудом на вітровому склі. Якщо залити ковпачок цього засобу у бак склоомивача, звичайна вода починає набагато краще очищати лобове скло.
Як правильно перевозити домашніх тварин у машині
- дрібних тварин в кошиках, сумках із суцільним дном;
- птахів у клітинах;
- собак в намордниках при наявності повідця, за умови, що тварина не забруднює салон і сидить на підлозі.
Читайте також: ТОП 5 відеореєстраторів: помічник для водіїв на будь-який гаманець
-
16:21На скільки поповнився бюджет України завдяки OnlyFans: вражаюча цифра
-
15:53В Україні змінять механізм підготовки та перепідготовки водіїв: коли це станеться
-
15:22Боремося: дивіться кліп на нову пісню гурту TVORCHI, присвячену українцям
-
14:51Компанія Google отримала "Відзнаку миру": її вручив Михайло Федоров
-
14:22Українці створили мапу пошкоджених міст України
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
13:52Замість тюрми: суд зобов'язав зловмисника вивчити гімн, Конституцію та українські вірші
-
13:21Яка ймовірність поширення мавпячої віспи в Україні – пояснення МОЗ
-
12:53Made in Ukraine: українські дизайнерки власноруч розписують патріотичні футболки
-
12:21Жаліслива гуцульська "Гаївка" від Hutsul Planet ілюструє столітню боротьбу українців
-
11:52Місячний календар стрижок на червень 2022: дні, коли стригти волосся
-
11:23Anonymous оприлюднили дані російських хакерів
-
10:52Львівська ОДА креативно закликала переходити на українську – відео
-
10:24Джоан Роулінг виклала у вільний доступ "Гаррі Поттера" українською
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:55У яких областях України за три місяці війни найчастіше звучала тривога – інфографіка
-
09:27ЗСУ – найкращі! Потап присвятив новий трек українським захисникам
-
08:52Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською
-
08:17Як ще можна використовувати автомобільні килимки з користю: 3 незвичайні способи
- 24 травня
-
20:5225 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:24УЄФА показав новий дизайн м'яча фіналу Ліги чемпіонів з закликом до миру
-
19:49Робота на фрілансі: 15 затребуваних спеціальностей під час війни
-
19:17Де в інтернеті можна купити нові марки Укрпошти: перелік онлайн-магазинів
-
18:48Куди подавати інформацію про мародерів та колаборантів: нові чат-боти від СБУ
-
18:22Влетів просто в танк: на відео вперше показали атаку дрона-камікадзе Switchblade
-
15:22Боремося: дивіться кліп на нову пісню гурту TVORCHI, присвячену українцям
-
12:21Жаліслива гуцульська "Гаївка" від Hutsul Planet ілюструє столітню боротьбу українців
-
09:27ЗСУ – найкращі! Потап присвятив новий трек українським захисникам
- 24 травня
-
19:17Де в інтернеті можна купити нові марки Укрпошти: перелік онлайн-магазинів
-
15:49Трирічний хлопчик з Ірпеня підкорив мережу, заспівавши "Stefania": щемливе відео
-
12:52Наскільки в Україні зросла вартість оренди житла – інфографіка
-
09:55Більшість українців "за" легалізацію зброї – результати опитування
- 23 травня
-
20:20"Я повернуся!": дивіться зворушливе відео від Посольства України у Польщі
-
17:22Пишу тобі листа: слухайте пісню від Ivan NAVI про майбутнє
-
13:55Так виглядає "Бандеромобіль": у ЗСУ показали страшний сон окупантів
-
11:19KOZAK SYSTEM випустили пісню "Азов – сталь" про захисників Маріуполя
- 22 травня
-
20:22У Мінцифрі нагадали, як не наражати себе на небезпеку під час зйомки окупантів для єВорог
-
17:47В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України
-
14:50"F*ck Putin": Yungblud підтримав Україну посеред концерту – відео 18+
-
10:51Ласкаво просимо у пекло: воїни ЗСУ ефектно знищили ворожу БМП – відео
- 21 травня
-
19:53США виділить Україні 40 мільярдів доларів: на що їх витратять
-
17:52Пісня "Stefania" гурту KALUSH посіла третє місце у Spotify Global Viral
-
15:23Україна – це Європа! Художник Єрмоленко створив потужні плакати до Дня Європи
-
12:20В Україні з'явиться нова "Мрія", а поки аеропортом "Авіаліній Антонова" стане Лейпциг
-
09:23Нацбанк України скасував обмеження курсу продажу валют з 21 травня
-
08:5410 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення
- 20 травня
-
18:52Це геніально: у мережі порівняли девізи й символи української та російської розвідки
-
15:54Чому воєнний стан продовжать аж на 90 днів – пояснення
-
12:28Коронавірус в Україні: які правила та обмеження діють під час війни
-
09:53"Поставила Польщі 10": зірка "Скаженого весілля" висміяла Ірину Федишин у новому відео