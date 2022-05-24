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Як очистити салон машини від шерсті тварин: проста хитрість для водіїв

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Як очистити салон машини від шерсті тварин: проста хитрість для водіїв - фото 1

У автолюбителів, які є ще й власниками домашніх улюбленців, тварини часто стають повноцінними пасажирами. І після них доводиться чистити салон від шерсті. Розповідаємо, як це зробити в домашніх умовах за допомогою лише кондиціонера для білизни, розпилювача і порохотяга.

Так, спочатку потрібно пропорохотяжити оббивку автомобіля, після цього окропити проблемні місця розчином кондиціонера для білизни й води (обидва компоненти потрібно взяти у рівних частинах) та залишити на 5-10 хвилин. Коли шерсть підсохне, прибрати її стане набагато легше.

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Лайфхак! Кондиціонер для білизни також відмінно справляється з брудом на вітровому склі. Якщо залити ковпачок цього засобу у бак склоомивача, звичайна вода починає набагато краще очищати лобове скло.

Як правильно перевозити домашніх тварин у машині

  • дрібних тварин в кошиках, сумках із суцільним дном;
  • птахів у клітинах;
  • собак в намордниках при наявності повідця, за умови, що тварина не забруднює салон і сидить на підлозі.
Як очистити салон машини від шерсті тварин: проста хитрість для водіїв - фото 480702

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