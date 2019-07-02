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Як пережити спеку: прості лайфхаки, які врятують вас цього літа

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Як витримати спеку

Літня спека сягає такої температури, що нам доводиться просто виживати. Ми підготували для вас дієві поради, які допоможуть витримати аномальну жару цього літа.

У +30 організм починає бунтувати й відмовляється нормально функціонувати, тому потрібно знати маленькі лайфхаки, як вижити у літню спеку.

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Не жартуйте з кондиціонером!

  • Охолодження, яке дає кондиціонер інколи може бути згубним – застуда та протяг лише зашкодять вам.
  • Не опускайте температуру нижче 22 градусів.
  • Не забувайте про зволоження. Вологість повітря у приміщенні має бути вище 60-65%.
  • Якщо працює кондиціонер, то закрийте всі вікна і двері, щоб не створювати протяг.
  • Поступово знижуйте градуси, щоб не було різкої зміни температури для організму.
  • Вночі оптимальна температура кондиціонера – 25 градусів.
  • Не направляйте потік повітря на себе.
  • Не спіть голі – вдягніть піжаму.
  • Не ставте занадто низькі температури, щоб не мерзнути. Градус повинен бути оптимальний, щоб ваш організм почував себе комфортно, – 22-25 градусів.
  • Не забувайте чистити кондиціонер, щоб не поширювати бактерії, які там накопичилися.
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Пити чи не пити? Що пити?

  • Найкраще у літню спеку смакують ягідно-фруктово-трав'яні настої. Вони й корисні, адже зберігають усі вітаміни.
  • Важливо НЕ варити їх й не робити з них компоти.
  • Не додавайте цукру, але можна додати мед.
  • Рецепт шаблонний: додайте за смаком ягоди, фрукти, листя, квіточки, залийте це все окропом, накрийте кришкою, дайте настоятися та охолонути.
  • До речі, крижані напої під забороною. Вони призводять до зниження потовиділення, а наше тіло охолоджується через піт. Працездатність та витривалість відповідно теж знижується.
Як пережити спеку: прості лайфхаки, які врятують вас цього літа - фото 337591

Вода – твій найкращий друг

  • Щоб не отримати зневоднення, радять робити по кілька ковтків кожні 15 хвилин.
  • Не забувайте про добову норму води, яка у спеку повинна збільшитися, адже організм втрачає багато рідини через шкіру.
  • Можете додати до води лимон та м'яту. Кислинка у напої додасть вам бадьорості.
Як пережити спеку: прості лайфхаки, які врятують вас цього літа - фото 337588

Сон понад усе

  • Спека для організму й так стрес, а відсутність сну ще додасть дискомфорту, тому важливо створити максимально комфортні умови для сну.
  • Покладіть постіль у холодильник або обмежтеся хоча б подушкою. Це дієво!
  • Залийте у грілку крижану воду. Також можете заповнити порожні пляшки холодною водою й покласти їх у ліжко. Прикладайте їх до таких стратегічних точок на тілі: коліна, щиколотки, зап'ястя, шия, пах і лікті.
Як пережити спеку: прості лайфхаки, які врятують вас цього літа - фото 337590

Як вижити в спеку протягом дня?

  • Освіжайтесь водою. Вмивайте обличчя, шию, під колінами та зап'ястка. Ще можете прискати з пульверизатора на себе холодною водою.
  • Обирайте легкі та натуральні тканини для одягу.
  • Не їжте забагато білка.
  • Їжте гостру їжу принаймні за три години до сну. Це може змусити вас спітніти, а піт охолоджує тіло.
  • Приймайте ввечері теплий душ, щоб знизити температуру тіла. Не обирайте холодну воду, перепад температур не покращить ваш стан.
Як пережити спеку: прості лайфхаки, які врятують вас цього літа - фото 337589

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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