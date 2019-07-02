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Як пережити спеку: прості лайфхаки, які врятують вас цього літа
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Літня спека сягає такої температури, що нам доводиться просто виживати. Ми підготували для вас дієві поради, які допоможуть витримати аномальну жару цього літа.
У +30 організм починає бунтувати й відмовляється нормально функціонувати, тому потрібно знати маленькі лайфхаки, як вижити у літню спеку.
І ще: Як не отруїтися під час відпустки: дієві поради
Не жартуйте з кондиціонером!
- Охолодження, яке дає кондиціонер інколи може бути згубним – застуда та протяг лише зашкодять вам.
- Не опускайте температуру нижче 22 градусів.
- Не забувайте про зволоження. Вологість повітря у приміщенні має бути вище 60-65%.
- Якщо працює кондиціонер, то закрийте всі вікна і двері, щоб не створювати протяг.
- Поступово знижуйте градуси, щоб не було різкої зміни температури для організму.
- Вночі оптимальна температура кондиціонера – 25 градусів.
- Не направляйте потік повітря на себе.
- Не спіть голі – вдягніть піжаму.
- Не ставте занадто низькі температури, щоб не мерзнути. Градус повинен бути оптимальний, щоб ваш організм почував себе комфортно, – 22-25 градусів.
- Не забувайте чистити кондиціонер, щоб не поширювати бактерії, які там накопичилися.
Пити чи не пити? Що пити?
- Найкраще у літню спеку смакують ягідно-фруктово-трав'яні настої. Вони й корисні, адже зберігають усі вітаміни.
- Важливо НЕ варити їх й не робити з них компоти.
- Не додавайте цукру, але можна додати мед.
- Рецепт шаблонний: додайте за смаком ягоди, фрукти, листя, квіточки, залийте це все окропом, накрийте кришкою, дайте настоятися та охолонути.
- До речі, крижані напої під забороною. Вони призводять до зниження потовиділення, а наше тіло охолоджується через піт. Працездатність та витривалість відповідно теж знижується.
Вода – твій найкращий друг
- Щоб не отримати зневоднення, радять робити по кілька ковтків кожні 15 хвилин.
- Не забувайте про добову норму води, яка у спеку повинна збільшитися, адже організм втрачає багато рідини через шкіру.
- Можете додати до води лимон та м'яту. Кислинка у напої додасть вам бадьорості.
Сон понад усе
- Спека для організму й так стрес, а відсутність сну ще додасть дискомфорту, тому важливо створити максимально комфортні умови для сну.
- Покладіть постіль у холодильник або обмежтеся хоча б подушкою. Це дієво!
- Залийте у грілку крижану воду. Також можете заповнити порожні пляшки холодною водою й покласти їх у ліжко. Прикладайте їх до таких стратегічних точок на тілі: коліна, щиколотки, зап'ястя, шия, пах і лікті.
Як вижити в спеку протягом дня?
- Освіжайтесь водою. Вмивайте обличчя, шию, під колінами та зап'ястка. Ще можете прискати з пульверизатора на себе холодною водою.
- Обирайте легкі та натуральні тканини для одягу.
- Не їжте забагато білка.
- Їжте гостру їжу принаймні за три години до сну. Це може змусити вас спітніти, а піт охолоджує тіло.
- Приймайте ввечері теплий душ, щоб знизити температуру тіла. Не обирайте холодну воду, перепад температур не покращить ваш стан.
До теми: 7 поз для лінивого сексу влітку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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