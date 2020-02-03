Поза дівчини в літаку здивувала пасажирів: курйозне відео

Адміністратори популярної сторінки Passenger Shaming в Instagram, де висміюють дивні витівки мандрівників, опублікували курйозне відео з босоногою пасажиркою літака. Дівчина лежить на двох кріслах в бізнес-класі, задерши ноги вгору.

Користувачі мережі коментують те, що відбувається на ролику переважно з гумором. Однак деяких підписників подібна поведінка пасажирки літака збентежила. "Покупка квитка не дає можливості спиратися голими ногами на стіну. Це невиховано і противно", – йдеться у коментарі.

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Хоча знайшлися й ті, хто стали на захист дівчини. "Вона заплатила за це крісло і може робити в ньому все, що завгодно, якщо це не завдає шкоди іншим пасажирам. Можливо, вона просто втомилася", – написала одна із юзерів. "Абсолютно правильно. Мені здається, в цій ситуації вона героїня", – погодилися з нею інші.

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