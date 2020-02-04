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Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів

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Несподівані предмети пасажирів - фото 1
Несподівані предмети пасажирів / instagram.com/tsa

Мандрівники знають, що є речі, які не варто брати з собою у подорож літаком. Але все одно правоохоронці вилучають чимало небезпечних предметів, деякі з яких реально дивують своїм виглядом!

Транспортна поліція США вирішила нагадати всім мандрівникам про те, що не можна з собою брати на літак. Тому вона активно веде профіль в Instagram, де має мільйон підписників! І це не лише через кумедні фото працівників-собак, а й епічні знімки вилучених у пасажирів літаків предметів.

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Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів - фото 384009

Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів - фото 384010

Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів - фото 384011

Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів - фото 384012

Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів - фото 384013

Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів - фото 384014

Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів - фото 384015

Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів - фото 384016

Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів - фото 384017

Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів - фото 384018

Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів - фото 384019

Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів - фото 384020

Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів - фото 384021

Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів - фото 384022

Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів - фото 384023
Джерело всіх фото: instagram.com/tsa

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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