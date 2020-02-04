Рогатка та щітка-ніж: транспортна поліція США показує дивні речі пасажирів

Мандрівники знають, що є речі, які не варто брати з собою у подорож літаком. Але все одно правоохоронці вилучають чимало небезпечних предметів, деякі з яких реально дивують своїм виглядом!

Транспортна поліція США вирішила нагадати всім мандрівникам про те, що не можна з собою брати на літак. Тому вона активно веде профіль в Instagram, де має мільйон підписників! І це не лише через кумедні фото працівників-собак, а й епічні знімки вилучених у пасажирів літаків предметів.

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Джерело всіх фото: instagram.com/tsa

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