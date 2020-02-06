Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Як перевірити свою сумісність з потенційною другою половинкою

  • 124
Стосунки - фото 1
Стосунки / ivi

Психологи кажуть, що жінки визначають, чи подобається їм конкретний чоловік, буквально в перші 40 секунд знайомства. Отже, як зрозуміти, чи підійде тобі людина?

Важливий запах! Мається на увазі природний запах, а не парфуми. Вчені навіть відкрили малесенький орган в нашому носі, саме він зчитує генокод людини протилежної статі: якщо з нею у вас потенційно буде здорове потомство, і немає ймовірності генетичних хвороб, тебе до неї тягне.

І ще: Чоловіків якого знаку Зодіаку хочуть всі жінки

Голос і мова. Якщо тобі подобається голос, він буквально пестить слух, і в мові нічого не дратує (на кшталт жахливого "МОЄ день народження"), значить, ще один + в карму людини.

Зовнішність теж важлива. Якщо на людину тобі приємно дивитися, якщо не дратують навіть його недоліки, це круто.

Жести і міміка. За тим, як поводиться людина з точки зору мови тіла, можна багато чого зрозуміти: чи достатньо вона відкрита, чи впевнена в собі, чи добре почувається, чи відчуває до вас потяг, чи займає домінуючу або, навпаки, пасивну позицію.

Звички. Придивися до звичок: шкідливих, побутових, смакових. Вони наше відображення, доступне для аналізу оточуючими. Як людина їсть, п'є? Як ходить? Як говорить, пише? Це все прекрасні аргументи "за" і "проти" спільного щастя.

Як перевірити свою сумісність з потенційною другою половинкою - фото 384453

Читайте також: ТОП-3 найбільш проблемних пар Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
  • 03 лютого, 16:21
  • 485
Як і з чим носити чоловічі шапки: 10 стильних ідей у фото
  • 02 лютого, 14:20
  • 4236
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2075515
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Стосунки