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Як перевірити свою сумісність з потенційною другою половинкою
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Психологи кажуть, що жінки визначають, чи подобається їм конкретний чоловік, буквально в перші 40 секунд знайомства. Отже, як зрозуміти, чи підійде тобі людина?
Важливий запах! Мається на увазі природний запах, а не парфуми. Вчені навіть відкрили малесенький орган в нашому носі, саме він зчитує генокод людини протилежної статі: якщо з нею у вас потенційно буде здорове потомство, і немає ймовірності генетичних хвороб, тебе до неї тягне.
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Голос і мова. Якщо тобі подобається голос, він буквально пестить слух, і в мові нічого не дратує (на кшталт жахливого "МОЄ день народження"), значить, ще один + в карму людини.
Зовнішність теж важлива. Якщо на людину тобі приємно дивитися, якщо не дратують навіть його недоліки, це круто.
Жести і міміка. За тим, як поводиться людина з точки зору мови тіла, можна багато чого зрозуміти: чи достатньо вона відкрита, чи впевнена в собі, чи добре почувається, чи відчуває до вас потяг, чи займає домінуючу або, навпаки, пасивну позицію.
Звички. Придивися до звичок: шкідливих, побутових, смакових. Вони наше відображення, доступне для аналізу оточуючими. Як людина їсть, п'є? Як ходить? Як говорить, пише? Це все прекрасні аргументи "за" і "проти" спільного щастя.
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