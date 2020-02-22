Як невдалі стосунки впливають на вибір наступного партнера

Низка невдач у романтичних стосунках змушує людей знижувати планку при виборі партнера. Про це йдеться в дослідженні психологів Університету Західного Онтаріо (США).

На початок дослідження у всіх 425 добровольців від 16 до 73 років не було пари. Протягом пів року учасники дослідження щомісяця проходили тести.

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Найбільше психологів зацікавили відповіді 208 піддослідних, які протягом шести місяців не перебували у стосунках.

Учасники, які без труднощів помічали свої найкращі сторони, і в потенційному партнері шукали позитивні риси. Вони не погоджувалися на компроміси.

Позитивний досвід стосунків не дозволяв іти на компропіс у наступних

За пів року, поки тривало дослідження, деякі учасники пережили невзаємні почуття. Відмова помітно вдарила по їх самооцінці: до майбутнього партнера вони пред'являли занижені вимоги, оскільки сумнівалися у власній привабливості.

Цікаво, що на вимоги, які учасники висували до партнера, ніяк не вплинув вдалий досвід, коли їм відповіли взаємністю. Також виявилося, що за час дослідження чоловіки отримали більше зворотного зв'язку (як відмов, так і взаємності), ніж жінки.

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