Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення

Як невдалі стосунки впливають на вибір наступного партнера

  • 16
Негативний досвід у стосунках суттєво занижує самооцінку - фото 1
Негативний досвід у стосунках суттєво занижує самооцінку

Низка невдач у романтичних стосунках змушує людей знижувати планку при виборі партнера. Про це йдеться в дослідженні психологів Університету Західного Онтаріо (США).

На початок дослідження у всіх 425 добровольців від 16 до 73 років не було пари. Протягом пів року учасники дослідження щомісяця проходили тести.

І ще: За якими критеріями жінки насправді обирають чоловіків

Найбільше психологів зацікавили відповіді 208 піддослідних, які протягом шести місяців не перебували у стосунках.

Учасники, які без труднощів помічали свої найкращі сторони, і в потенційному партнері шукали позитивні риси. Вони не погоджувалися на компроміси.

Позитивний досвід стосунків не дозволяв іти на компропіс у наступних - фото 387680
Позитивний досвід стосунків не дозволяв іти на компропіс у наступних

За пів року, поки тривало дослідження, деякі учасники пережили невзаємні почуття. Відмова помітно вдарила по їх самооцінці: до майбутнього партнера вони пред'являли занижені вимоги, оскільки сумнівалися у власній привабливості.

Цікаво, що на вимоги, які учасники висували до партнера, ніяк не вплинув вдалий досвід, коли їм відповіли взаємністю. Також виявилося, що за час дослідження чоловіки отримали більше зворотного зв'язку (як відмов, так і взаємності), ніж жінки.

Читайте також: Як запах коханої людини впливає на сон

Джерело: APA
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
  • 17 лютого, 18:09
  • 1741
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
  • 17 лютого, 16:00
  • 377
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2115544
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія