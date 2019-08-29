Як перестати брехати: 5 простих кроків

Брехня, велика або мала, супроводжує нас щодня та всюди. І ми говоримо не лише про те, що ви відверто обдурюєте інших, а й про недомовленості та напівправду, яка має лише частку правди. Як же ж позбутися цієї негативної звички? Читайте далі.

Передовсім, потрібно відверто собі зізнатися, що ви теж іноді (або й часто) брешете. Іноді собі: коли мова йде про похід у спортзал; іноді керівнику: коли зовсім немає бажання виконувати поставлені завдання. Ви ж пам'ятаєте, що визнання проблеми – крок до її усунення.

Якими ж мають бути наступні ваші кроки?

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1. Перестаньте видавати себе за того, ким ви не є! Це, до прикладу, ситуація, коли ви берете в кредит на 3 роки дорожезний смартфон, аби здаватися багатшим. Це, коли ви купуєте брендовий одяг, аби здаватися "своїм" у певних колах. Це, коли ви слухаєте якусь музику лише тому, що вона зараз модна, а не тому, що подобається саме вам. Просто і складно водночас, але з цього пункту слід починати.

Припиніть прикидатися тими, ким ви не є

2. Перестаньте говорити явну брехню. Це означає, що не потрібно обіцяти виконати ту чи іншу обіцянку, якщо ви майже на 100% упевнені, що це зробити неможливо. Будьте відповідальними та не бійтеся чітко зізнатися собі та іншим, що ви можете не впоратися.

3. Говоріть правду собі. Фахівці рекомендують вести щоденник брехні. Також можете уявити, що б сталося, якби ви сказали правду. Наслідки виявилися не такими страшними, як вам здавалося? Тоді зателефонуйте або напишіть тій людині, якій ви збрехали й зізнайтесь, що ви приховали від неї правду. Ви ж пам'ятаєте, що вона з часом усе одно вилізе назовні.

4. Зіграйте з друзями у "Правду або дію". Кожного учасника по черзі ставлять перед вибором: або відповісти правду на будь-яке поставлене питання, або, якщо ви відмовляєтесь це зробити, – виконайте завдання. Головне – під час цієї гри не брехати!

5. Припиніть вважати брехню зручною. Не потрібно шукати виправдання, якими можна пояснити свою брехню. Вона не буває корисною. Вона не буває наполовину правдою. Брехня завжди залишається брехнею, тому потрібно навчитися говорити лише правду. Так, спочатку це буде не зручно, але з часом ви зауважите, наскільки зручніше жити, коли не потрібно міркувати над тим, чи не обмовилися ви часом.

Рекомендуємо не відкладати на завтра та почати казати правду вже сьогодні!

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