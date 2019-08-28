Чому надзвичайно корисно обійматися щодня

Дружбу та кохання неможливо уявити без обіймів. Ви обіймаєте когось для того, щоб заспокоїти, підтримати та просто привітатися. Але не всі знають, що обійми приносять значно більше користі. Про це ми й поговоримо.

Як саме обійми впливають на наше здоров'я – читайте далі.

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Вироблення гормонів

У процесі обіймів в організмі виробляється гормон окситоцин. Це той самий гормон, який приносить задоволення людині. Саме завдяки йому виробляється безліч інших плюсів, про які сьогодні піде мова.

Зміцнення імунітету

Окситоцин стимулює вироблення інших гормонів, які дозволяють організму ефективніше боротися з різними інфекціями та хворобами. Але обійми в цілому сприяють тому, що людина відчуває себе краще. Це називається "ефект плацебо", коли люди вірять в силу свого позитивного настрою, що нічим не будуть хворіти.

Обійми позитивно впливають на здоров'я

Знеболювальний ефект

Обійми можуть зменшити біль. Тактильні відчуття вивільняють достатньо окситоцину, щоб людині стало значно краще. Тому варто обійматися частіше, щоб відчути на собі всі плюси.

Зниження ризику серцевих хвороб

Вельми приємний плюс обіймів полягає в тому, що вони можуть знизити ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань. Річ у тім, що хімічні реакції, що відбуваються, коли люди обіймаються, здатні знизити кров'яний тиск, що в свою чергу впливає на серце. Чим воно здоровіше, тим менше стресу й інших супутніх захворювань.

Зменшення тривожності

Гормон окситоцин впливає на позитивне мислення. Він допомагає дивитися на світ позитивніше, менше хвилюватися та відчувати щастя. Іншими словами, людина стане значно приємнішою в спілкуванні, адже позбавиться від думок про негаразди, стане соціальнішою.

Міцні стосунки

Спілкування вкрай важливе у стосунках, в тому числі й обійми. Причому неважливо, це романтичні взаємини або дружні. Просто прийшовши додому, треба обійняти свою маму, свого хлопця, тата, брата, чоловіка або дружину. В такому випадку настрій стане значно кращим, а стосунки між вами стануть значно глибшими.

Обіймайтеся якомога частіше

Поліпшення сну

10 хвилин обіймів перед сном стануть відмінним завершенням дня. Це змусить організм виробити більше окситоцину, що вплине на зняття стресу, розслабить вас і дозволить позбавитися від безсоння. Сон стане набагато міцнішим і якіснішим.

Тепер ви знаєте, чому не слід нехтувати обіймами. Обіймайтеся та будьте здоровими!

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