На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
5 ознак, які свідчать про вашу сексуальну сумісність
-
- 110
Нова сексуальна партнерка – це завжди певний ризик, що перший секс з нею зовсім не буде відповідати тому, що ви собі там уявили. Він може бути нудним або яскравим, коротким або тривалим, або взагалі перерватися з ініціативи одного з партнерів. Допомагаємо вам визначити вашу сексуальну сумісність.
До того ж, у момент перед першим сексом не завжди ви знайомі настільки, щоб зрозуміти бажання один одного. Загалом, варто орієнтуватися на кілька ознак того, що ви не дуже-то сексуально сумісні:
І ще: Якими є сексуальні вподобання різних знаків Зодіаку: Раки-вершниці та БДСМ-Скорпіони
Контрацептиви. Якщо ви не до кінця впевнені у власному здоров'ї або здоров'ї партнерки, а також явно не налаштовані завести дітей найближчим часом – не забудьте про контрацепцію. А ось перший дзвіночок – якщо ваша партнерка проти.
Наполягаємо на тому, що презерватив під час першої зустрічі необхідний, аби уникнути небажаних захворювань.
Невербальні сигнали. Якщо дівчина всім своїм виглядом показує, що їй неприємні дотики, відвертається – не ігноруйте ці посили. Цілком імовірно, що вона просто не хоче інтиму зараз.
"Ні" означає НІ. Не наполягайте, якщо вам відмовили. І все. Спробувати можна наступного разу, але якщо і тоді відмова – поважайте її почуття. Пам'ятайте, що ваша наполегливість може зіграти злий жарт, і наступного побачення може так і не відбутися.
Неадекватна реакція на розмову про секс. Збентеження або сором, боязкість – це нормально. Але якщо присутні злість та роздратування – не варто навіть починати замислюватися над тим, як затягнути її в ліжко.
Оціночні глузливі коментарі. Якщо вас порівнюють з колишнім або дорікають в чому-небудь – навіть не старайтеся реабілітуватися. За цими словами – лише бажання зробити боляче та нав'язати власну думку.
Узагалі дівчата бувають жорсткі, якщо справа стосується сексу, а можуть і просто так відмовити. Відмова може бути навіть через банальну причину – вона не впевнена в тому, що вам сподобається її білизна. Але от якщо вона наполегливо відмовляється – варто задуматися про вашу сумісність.
Читайте також: Науковці розповіли, з якими дівчатами у вас буде найяскравіший секс у житті
- 27 серпня
-
22:51Samsung Galaxy Note10 + розібрали: що виявилося всередині смартфона
-
22:23Prada розповіла про проблему забруднення Тихого океану
-
22:00Картинки з Днем ангела Марії 2019: листівки, відкритки і гіфки з іменинами
-
21:54Оля Полякова показала пікантне фото у бікіні
-
21:455 ознак, які свідчать про вашу сексуальну сумісність
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:2528 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:20Рецепт сирних кульок: забудьте про чипси
-
21:11PornHub запустив "брудну кампанію" для очищення пляжів від сміття
-
20:54Фотограф знайшов спосіб показати межу між дитинством і дорослим життям
-
20:42Електричний Audi e-tron проїхав 10 країн за добу
-
20:20Що треба їсти під час запального процесу
-
20:12Як на жіноче здоров'я впливає небажана вагітність
-
19:52Укрпошта випустила патріотичні марки, присвячені вишиванкам
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:42Справжня епідемія: британські вчені розповіли, скільки дітей залежні від смартфонів
-
19:23Як очистити пательню без хімічних засобів: абсолютна чистота
-
19:13Чи зумів Samsung Galaxy Note10 + побити iPhone XS Max в тесті на міцність: ефектне відео
-
18:53Time назвав найкращі місця світу для мандрівників
-
18:42Кохання викликає залежність: науковці порівняли почуття з тягою до спиртного
-
18:31Hyundai показала електросамокат, який вам однозначно сподобається
-
18:20Дженніфер Лопес знялася у пікантній сукні для глянцю
-
18:15Гороскоп на 28 серпня 2019: на Левів та Раків чекає переможний вечір
-
17:55Цікаві мінісеріали на один вечір
-
17:40Шість популярних країн, в яких вас можуть посадити за ґрати через користування інтернетом
- 27 серпня
-
21:455 ознак, які свідчать про вашу сексуальну сумісність
-
18:53Time назвав найкращі місця світу для мандрівників
-
16:21Фото акторів з фільму Бетховен тоді і зараз
-
14:10ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів
-
12:15Чоловіча мода 90-х: український блогер розповів, як стильно носити ретроодяг
-
07:19Погода в Україні 27 серпня: спека у розпалі
- 26 серпня
-
21:55Як роздягнути дівчину так, щоб ваша ніч стала для неї незабутньою
-
19:255 порад, які допоможуть лідерам прийняти правильне рішення
-
15:42Названо недорогі п'ятизіркові готелі: ціни вас однозначно вразять
-
12:13Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
-
10:16Рок музика серпня: плейлист нових не попсових пісень
-
07:31Смачнющі англійські бутерброди на сніданок: рецепт
-
00:17Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 1 випуск шоу
- 25 серпня
-
21:55Pornhub назвав футболістів, яких найчастіше шукають в порно
-
19:45Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)
-
16:32Смажити шашлики топлес – погана традиція: Супрун розповіла, як правильно готувати м'ясо
-
14:11Моделі 90-х: як змінилася пекуча американка Моллі Сімс (18+)
-
10:45Лікарі розповіли про найважливіший вітамін для очей
-
08:36Погода в Україні 25 серпня: спека та періодичні грози
- 24 серпня
-
21:23Коли тебе всі забули: хейтери жорстко пройшлися по Олі Поляковій
-
18:18Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили
-
16:21Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію
-
14:20Як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності: ФОТО
-
12:20Найкраща музика нашої Незалежності: добірка з 2010-2019
-
10:20ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?