5 ознак, які свідчать про вашу сексуальну сумісність

Нова сексуальна партнерка – це завжди певний ризик, що перший секс з нею зовсім не буде відповідати тому, що ви собі там уявили. Він може бути нудним або яскравим, коротким або тривалим, або взагалі перерватися з ініціативи одного з партнерів. Допомагаємо вам визначити вашу сексуальну сумісність.

До того ж, у момент перед першим сексом не завжди ви знайомі настільки, щоб зрозуміти бажання один одного. Загалом, варто орієнтуватися на кілька ознак того, що ви не дуже-то сексуально сумісні:

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Контрацептиви. Якщо ви не до кінця впевнені у власному здоров'ї або здоров'ї партнерки, а також явно не налаштовані завести дітей найближчим часом – не забудьте про контрацепцію. А ось перший дзвіночок – якщо ваша партнерка проти.

Наполягаємо на тому, що презерватив під час першої зустрічі необхідний, аби уникнути небажаних захворювань.

Невербальні сигнали. Якщо дівчина всім своїм виглядом показує, що їй неприємні дотики, відвертається – не ігноруйте ці посили. Цілком імовірно, що вона просто не хоче інтиму зараз.

Не наполягайте, якщо вона каже Ні

"Ні" означає НІ. Не наполягайте, якщо вам відмовили. І все. Спробувати можна наступного разу, але якщо і тоді відмова – поважайте її почуття. Пам'ятайте, що ваша наполегливість може зіграти злий жарт, і наступного побачення може так і не відбутися.

Неадекватна реакція на розмову про секс. Збентеження або сором, боязкість – це нормально. Але якщо присутні злість та роздратування – не варто навіть починати замислюватися над тим, як затягнути її в ліжко.

Оціночні глузливі коментарі. Якщо вас порівнюють з колишнім або дорікають в чому-небудь – навіть не старайтеся реабілітуватися. За цими словами – лише бажання зробити боляче та нав'язати власну думку.

Узагалі дівчата бувають жорсткі, якщо справа стосується сексу, а можуть і просто так відмовити. Відмова може бути навіть через банальну причину – вона не впевнена в тому, що вам сподобається її білизна. Але от якщо вона наполегливо відмовляється – варто задуматися про вашу сумісність.

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