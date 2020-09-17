Як перестати боятися публічних виступів: три хитрощі

Страх сцени знайомий кожному, хто хоч раз був перед великою аудиторією. Як прийняти боязнь публічних виступів і які вправи допоможуть повірити в себе, читайте далі.

Відчувати відповідальність за свій виступ, переживати про те, як люди сприймуть вас і вашу промову – це нормальне явище. Ненормально повністю відмовлятися від взаємодії з аудиторією через "страх сцени" або впадати через це в депресію. Ці маленькі хитрощі допоможуть вам виступати на всі 100!

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Складіть план

Треба прописати план виступу, винести короткі тези, для того, щоб матеріал структурувався в голові. Тоді у вас точно не буде страху що-небудь забути або сказати про щось раніше, ніж треба. Також потрібно пам'ятати про те, що логічний викладений матеріал має всі шанси бути засвоєним аудиторією.

Заповніть уяву радісними і приємними картинками

А саме. Уявіть, що ваш виступ пройде дуже успішно. Що вам будуть аплодувати! Уявіть це візуально, в яскравих фарбах: зал для глядачів, захоплених людей, які слухають вас, почуйте їх оплески. Подивіться на себе з боку, себе, що виступає красиво і впевнено.

Не думайте про враження, яке справляєте

Спробуйте зосередитися на тому, що важливо, і не турбуйтеся про те, що думають про вас оточуючі. Страх публічних виступів один з найпоширеніших. Якщо з острахом темряви або арахнофобією можна нормально жити, усунувши джерело страху, то страх перед аудиторією заважає вчитися і працювати. Тому з цим страхом потрібно боротися.

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