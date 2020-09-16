Науковці визначили, коли чоловіки найкраще розуміють, що з ними фліртують

Команда американських психологів з Канзаського університету визначила, за яким виразом обличчя жінки чоловікові найлегше зрозуміти, що з ним фліртують. Для цього вчені провели дослідження, результати якого опубліковані в журналі Journal of Sex Research.

Експеримент проводився за участю професійних актрис і чоловіків-добровольців. Першим дали завдання зобразити флірт декількома способами, а другим – визначити, чи заграє жінка, чи просто проявляє ввічливість. Міміку актрис знімали на камеру, після чого ці записи порівняли з відповідями чоловіків.

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Як виявилося, чоловіки були впевнені, що з ними фліртують, якщо дівчина схиляла голову набік і трохи вниз, злегка посміхалася і дивилася в бік об'єкта флірту. За словами вчених, такий вираз обличчя сигналізує про кокетування ще яскравіше, ніж щаслива посмішка.

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