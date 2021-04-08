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Як отримати ідеальну фігуру за хвилину: тренерка розкриває таємниці
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Популярна тренерка розкрила правду про те, як можна стати розкішною моделлю на фото та відео всього за мить. І лайфхаком виявилась звичайна зміна пози.
Ідеальні кадри у соцмережах часто змушують дівчат не з модельними параметрами хвилюватись через власне тіло. Тому фітнес-тренерка Джорджія Кокс вирішила показати, що далеко не всім красуням в мережі варто вірити, адже кожна здатна покращити свою фігуру всього за кілька хвилин. Своїми мотиваційними роликами вона ділиться в Інстаграмі, де має понад 162 тисячі підписників.
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Хоч Джорджія і приділяє чимало часу здоровому способу життя, надихаючи інших більше піклуватись про себе, але й не могла не розкрити таємницю ефектних фото та відео блогерок.
Для цього дівчина зняла кілька відео, на яких демонструє, що звичайна зміна пози здатна подарувати вам зовсім інший вигляд. Після цих кадрів фото "до і після" від блогерів викликають чимало запитань. "Поза – це один із найважливіших факторів для презентації своєї фігури", – наголошує Джорджія.
Приміром, таке позування на пляжі далеко не природне і не надто зручне, зате позбавляє кількох кілограмів звичайним підняттям рук та напруженням спини.
А от так можна показати "прогрес", просто поправивши спіднє, розправивши плечі та зробивши більшу відстань між ногами.
Ось ще кілька прикладів:
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