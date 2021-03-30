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Коронавірус

Карантин з користю: домашні досягнення людей з усього світу (фото)

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Карантинні досягнення - фото 1
Карантинні досягнення / imakethenews

Пандемія коронавірусу змусила людей проводити більше часу вдома, але автори цих фото зуміли не тільки не піддатись нудьзі, а й створити дещо справді круте! Від нових меблів та ремонтів і до вбрання – це варто побачити

Коронавірус добряче сколихнув світ, тому чимало людей стикнутись з тим, що мають значно більше вільного часу наодинці, аніж раніше. Повернення до звичайного життя навряд чи можливе найближчим часом, тому користувачі мережі вирішили взятись за те, чим давно хотіли зайнятись. На платформі Reddit у категорії "Something I Made" зібрали найцікавіші результати роботи людей з різних куточків світу, які провели час на карантині з користю.

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Від незвичайного вбрання та мистецьких витворів і до оновлення свого помешкання – ці користувачі точно надихають взяти себе в руки та знайти або відновити старі хобі. Зацініть!

Мої батьки посадили яблуню, коли я народився. На жаль, дерево померло кілька тижнів тому, тож я зробив з нього книжкову полицю

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TrashTashy

Я збудував будиночок на своєму подвір'ї як невеликий карантинний проєкт

imakethenews - фото 453542
imakethenews

Моя мама вчиться шити, а це кухонний набір зі стільця - її нове творіння

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iveydesign

Я розмалював купу гірських камінців під час карантину

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edgewoods

Моя мама вручну вирізала та фарбувала всі шматки для цієї стіні. Я думаю, що це красиво, і вона заслуговує уваги

awena626 - фото 453545
awena626

Я нарешті закінчив свого гігантського вітражного бегемота, і він виглядає неймовірно добре!

invaderzrim - фото 453546
invaderzrim

Останні кілька тижнів мені було важко на душі, тож це вилилось у мою роботу та створення цієї сукні. Сподіваюсь, ви тримаєтесь, зміни в Африці точно будуть!

munkus_ - фото 453547
munkus_

Я є Грут

BerkshireMtnSculptor - фото 453548
BerkshireMtnSculptor

Я зробив сплячих бенгальських кошенят зі скла

Spillerwoods - фото 453549
Spillerwoods

Після пошуків підрядника та отримання заявок на суму у 10 тисяч доларів і вище, я вирішив зробити все сам. Без досвіду та інструментів це обійшлось мені у 2 500 доларів матеріалів та 500 доларів на нові інструменти. Це не ідеально, але я пишаюсь результатами

buckeyespud - фото 453550
buckeyespud

Ще одне "дерево" для котів, яке я нещодавно закінчив

Thorn2800 - фото 453551
Thorn2800

Як вам сукня ручної роботи?

EVALIZA - фото 453552
EVALIZA

Я зробив маленького кажана-альбіноса з фетру

y_fedorova - фото 453553
y_fedorova

Форт для сміття з зеленим дахом

IntegralProportions - фото 453554
IntegralProportions

Я побудував це для сім’ї в Колумбусі. Але я на 100% певен, що наступний дім буде розмірами з повноцінний будинок!

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AwkwardMethod

Я зробив щось жахливе чи чудове...Чесно, не можу сказати

cryztal2908 - фото 453556
cryztal2908

Мій чоловік хропе, а моя дочка обертається в ліжку, тому я не спала добре чотири роки... переобладнала шафу в офісі у своє особисте ліжко

buterbetterbater - фото 453557
buterbetterbater

Наш з дружиною маленький проєкт на вихідних

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ewhuff

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