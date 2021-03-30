Карантин з користю: домашні досягнення людей з усього світу (фото)

Пандемія коронавірусу змусила людей проводити більше часу вдома, але автори цих фото зуміли не тільки не піддатись нудьзі, а й створити дещо справді круте! Від нових меблів та ремонтів і до вбрання – це варто побачити

Коронавірус добряче сколихнув світ, тому чимало людей стикнутись з тим, що мають значно більше вільного часу наодинці, аніж раніше. Повернення до звичайного життя навряд чи можливе найближчим часом, тому користувачі мережі вирішили взятись за те, чим давно хотіли зайнятись. На платформі Reddit у категорії "Something I Made" зібрали найцікавіші результати роботи людей з різних куточків світу, які провели час на карантині з користю.

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Від незвичайного вбрання та мистецьких витворів і до оновлення свого помешкання – ці користувачі точно надихають взяти себе в руки та знайти або відновити старі хобі. Зацініть!

Мої батьки посадили яблуню, коли я народився. На жаль, дерево померло кілька тижнів тому, тож я зробив з нього книжкову полицю

TrashTashy

Я збудував будиночок на своєму подвір'ї як невеликий карантинний проєкт

imakethenews

Моя мама вчиться шити, а це кухонний набір зі стільця - її нове творіння

iveydesign

Я розмалював купу гірських камінців під час карантину

edgewoods

Моя мама вручну вирізала та фарбувала всі шматки для цієї стіні. Я думаю, що це красиво, і вона заслуговує уваги

awena626

Я нарешті закінчив свого гігантського вітражного бегемота, і він виглядає неймовірно добре!

invaderzrim

Останні кілька тижнів мені було важко на душі, тож це вилилось у мою роботу та створення цієї сукні. Сподіваюсь, ви тримаєтесь, зміни в Африці точно будуть!

munkus_

Я є Грут

BerkshireMtnSculptor

Я зробив сплячих бенгальських кошенят зі скла

Spillerwoods

Після пошуків підрядника та отримання заявок на суму у 10 тисяч доларів і вище, я вирішив зробити все сам. Без досвіду та інструментів це обійшлось мені у 2 500 доларів матеріалів та 500 доларів на нові інструменти. Це не ідеально, але я пишаюсь результатами

buckeyespud

Ще одне "дерево" для котів, яке я нещодавно закінчив

Thorn2800

Як вам сукня ручної роботи?

EVALIZA

Я зробив маленького кажана-альбіноса з фетру

y_fedorova

Форт для сміття з зеленим дахом

IntegralProportions

Я побудував це для сім’ї в Колумбусі. Але я на 100% певен, що наступний дім буде розмірами з повноцінний будинок!

AwkwardMethod

Я зробив щось жахливе чи чудове...Чесно, не можу сказати

cryztal2908

Мій чоловік хропе, а моя дочка обертається в ліжку, тому я не спала добре чотири роки... переобладнала шафу в офісі у своє особисте ліжко

buterbetterbater

Наш з дружиною маленький проєкт на вихідних

ewhuff

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