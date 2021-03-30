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Карантин з користю: домашні досягнення людей з усього світу (фото)
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Пандемія коронавірусу змусила людей проводити більше часу вдома, але автори цих фото зуміли не тільки не піддатись нудьзі, а й створити дещо справді круте! Від нових меблів та ремонтів і до вбрання – це варто побачити
Коронавірус добряче сколихнув світ, тому чимало людей стикнутись з тим, що мають значно більше вільного часу наодинці, аніж раніше. Повернення до звичайного життя навряд чи можливе найближчим часом, тому користувачі мережі вирішили взятись за те, чим давно хотіли зайнятись. На платформі Reddit у категорії "Something I Made" зібрали найцікавіші результати роботи людей з різних куточків світу, які провели час на карантині з користю.
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Від незвичайного вбрання та мистецьких витворів і до оновлення свого помешкання – ці користувачі точно надихають взяти себе в руки та знайти або відновити старі хобі. Зацініть!
Мої батьки посадили яблуню, коли я народився. На жаль, дерево померло кілька тижнів тому, тож я зробив з нього книжкову полицю
Я збудував будиночок на своєму подвір'ї як невеликий карантинний проєкт
Моя мама вчиться шити, а це кухонний набір зі стільця - її нове творіння
Я розмалював купу гірських камінців під час карантину
Моя мама вручну вирізала та фарбувала всі шматки для цієї стіні. Я думаю, що це красиво, і вона заслуговує уваги
Я нарешті закінчив свого гігантського вітражного бегемота, і він виглядає неймовірно добре!
Останні кілька тижнів мені було важко на душі, тож це вилилось у мою роботу та створення цієї сукні. Сподіваюсь, ви тримаєтесь, зміни в Африці точно будуть!
Я є Грут
Я зробив сплячих бенгальських кошенят зі скла
Після пошуків підрядника та отримання заявок на суму у 10 тисяч доларів і вище, я вирішив зробити все сам. Без досвіду та інструментів це обійшлось мені у 2 500 доларів матеріалів та 500 доларів на нові інструменти. Це не ідеально, але я пишаюсь результатами
Ще одне "дерево" для котів, яке я нещодавно закінчив
Як вам сукня ручної роботи?
Я зробив маленького кажана-альбіноса з фетру
Форт для сміття з зеленим дахом
Я побудував це для сім’ї в Колумбусі. Але я на 100% певен, що наступний дім буде розмірами з повноцінний будинок!
Я зробив щось жахливе чи чудове...Чесно, не можу сказати
Мій чоловік хропе, а моя дочка обертається в ліжку, тому я не спала добре чотири роки... переобладнала шафу в офісі у своє особисте ліжко
Наш з дружиною маленький проєкт на вихідних
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