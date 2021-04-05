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Ефектні перевтілення людей, які позбулись зайвої ваги: фото до і після
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Хоч всі ми віримо у внутрішню красу, але часто саме зовнішня і визначає, чи буде здоровим та довгим наше життя. І ці люди своїм прикладом показали, як можна кардинально змінитись, просто позбувшись кілограмів!
Під час пандемії і моральний, і фізичний стан людей відчутно погіршився, адже тривале перебування вдома збільшило рівень стресу та бажання з'їсти щось зайве, а також зменшило будь-яку активність, передає Bored Panda. Зважаючи на те, що ожиріння не додає здоров'я, то ситуація лише загострилась.
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Тому настав час надихнути вас більше піклуватись про себе: вести активний спосіб життя, обирати якісні продукти та просто любити себе. І саме фото цих людей до і після схуднення мотивують найкраще! Може здатись, що на колажі зовсім інші особи, але насправді кожен з них став кращою версією себе. Зацініть!
192 кг і 70 кг
Знаю, що я не надто гарячий хлопець, але я пишаюсь прогресом, завдяки якому я покращив здоров'я (2018/2020)
Від 149 кг до 98 кг
У 2019 я так напився на різдвяному корпоративі, що посперечався з колегою, що витрачу 2020 на покращення своєї форми. Я виконав обіцянку і виграв парі. Пишаюсь
Двоє різних лікарів колись сказали мені, що я не зможу дожити до своїх 40. На той момент я важив 226 кг. Сьогодні мені 40, я втратив 158 кг та виховав сина
Від 113 до 73 (різниця у 8 місяців) Це найменша вага, у якій я був за останні 10 років
Мій прогрес у схуднення
Моя дружина рівно рік тому активно зайнялась йогою. Я та син дуже пишаємось!
Від 102 до 56 кг. Я досі працюю над тим, щоб стати сильнішою. Це втрата ваги за 5 років
Від 122 кг до 53 кг. На жаль, це результат не здорового способу життя, а важкого періоду у моєму житті
Від 136 кг до 80 кг
Такий прогрес
Мінус 80 кг
Від 154 кг і до 105 кг за час з 15 червня по 1 березня
Від 106 кг до 74 кг. Раніше я використовувала своє довге волосся, як захисну ковдру, щоб ніхто не бачив зайвого, але вирішила більше не ховатись
Так змінився за 9 років
Від 94 кг до 53. Мені потрібно було 1,5 року та повна зміна способу життя, щоб стати тією людиною, якою я завжди прагнула
До і після
Від 83 кг до 62. Все завдяки дієтам, вправам та пандемії
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