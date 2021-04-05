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Ефектні перевтілення людей, які позбулись зайвої ваги: фото до і після

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Фото до і після схуднення - фото 1
Фото до і після схуднення / Bananniia

Хоч всі ми віримо у внутрішню красу, але часто саме зовнішня і визначає, чи буде здоровим та довгим наше життя. І ці люди своїм прикладом показали, як можна кардинально змінитись, просто позбувшись кілограмів!

Під час пандемії і моральний, і фізичний стан людей відчутно погіршився, адже тривале перебування вдома збільшило рівень стресу та бажання з'їсти щось зайве, а також зменшило будь-яку активність, передає Bored Panda. Зважаючи на те, що ожиріння не додає здоров'я, то ситуація лише загострилась.

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Тому настав час надихнути вас більше піклуватись про себе: вести активний спосіб життя, обирати якісні продукти та просто любити себе. І саме фото цих людей до і після схуднення мотивують найкраще! Може здатись, що на колажі зовсім інші особи, але насправді кожен з них став кращою версією себе. Зацініть!

192 кг і 70 кг

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erikabeebee

Знаю, що я не надто гарячий хлопець, але я пишаюсь прогресом, завдяки якому я покращив здоров'я (2018/2020)

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Anishinaapunk

Від 149 кг до 98 кг

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scurry3-1

У 2019 я так напився на різдвяному корпоративі, що посперечався з колегою, що витрачу 2020 на покращення своєї форми. Я виконав обіцянку і виграв парі. Пишаюсь

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Asalami_Laykum

Двоє різних лікарів колись сказали мені, що я не зможу дожити до своїх 40. На той момент я важив 226 кг. Сьогодні мені 40, я втратив 158 кг та виховав сина

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lesszachmoore

Від 113 до 73 (різниця у 8 місяців) Це найменша вага, у якій я був за останні 10 років

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lovelyirene92

Мій прогрес у схуднення

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Моя дружина рівно рік тому активно зайнялась йогою. Я та син дуже пишаємось!

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Від 102 до 56 кг. Я досі працюю над тим, щоб стати сильнішою. Це втрата ваги за 5 років

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rolleydough

Від 122 кг до 53 кг. На жаль, це результат не здорового способу життя, а важкого періоду у моєму житті

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ImmatureCheese

Від 136 кг до 80 кг

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StreakyBacon

Такий прогрес

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soleselos

Мінус 80 кг

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Knoxda2

Від 154 кг і до 105 кг за час з 15 червня по 1 березня

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ArtistX


Від 106 кг до 74 кг. Раніше я використовувала своє довге волосся, як захисну ковдру, щоб ніхто не бачив зайвого, але вирішила більше не ховатись

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anustartchickendance

Так змінився за 9 років

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Grandpajoe

Від 94 кг до 53. Мені потрібно було 1,5 року та повна зміна способу життя, щоб стати тією людиною, якою я завжди прагнула

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Bananniia

До і після

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jackiepanda

Від 83 кг до 62. Все завдяки дієтам, вправам та пандемії

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mandiekitty

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