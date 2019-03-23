Популярні міфи про IQ, в які не варто вірити

Людям притаманно чимось у своєму житті мірятися. Це може бути товщина гаманця, розмір автомобіля або ще чогось, а може – рівень IQ. Утім, психолог Стюарт Рітчі вирішив зруйнувати популярні міфи про IQ, в які ви досі вірите.

Так, тепер ви будете знати, що не завжди цифри свідчать про наявність високого рівня інтелекту.

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Цінність людини можна виразити одним числом

Ніхто не стверджує, що показник IQ повністю описує людину. Дослідники цього феномену з готовністю визнають, що на майбутній успіх кожного індивідуума впливають його характер, мотивація та безліч інших факторів, у тому числі й удача. Тому, якщо ваш рівень IQ не зашкалює – це зовсім не означає, що у вас немає шансів стати успішним.

Тести на IQ демонструють тільки здатність проходити ці самі тести

IQ – це комплексний показник, складений з результатів тестів на логічне та просторове мислення, на вміння зіставляти й узагальнювати факти, перевірки робочої пам'яті, словникового запасу, швидкості мислення. Причому люди, що набирають більше балів в одному тесті, зазвичай отримують багато балів і в інших. Психологи називають це фактором загального інтелекту.

Рівень IQ впливає на успішність дитини у школі

Учені встановили зв'язок IQ з різними показниками в житті. Найбільш значна взаємозалежність, що не дивно, – між результатами тесту на інтелект і успішністю в школі. За даними одного дослідження, показники IQ учасників в 11 років безпосередньо корелюють з їхніми оцінками в 16 років.

Але це ще не все. Вищі бали IQ прогнозують більший успіх на робочому місці, вищий дохід, краще фізичне та психічне здоров'я. І навіть тривале життя.

IQ – всього віддзеркалення соціальних умов

Інтелект – це дуже складний феномен, який обумовлений і генетикою, і навколишнім середовищем. Умови навколишнього середовища можуть до деякої міри придушити інтелектуальний потенціал, прихований у генах дитини. Наприклад, у випадках, коли для розвитку мозку недостатньо їжі. Або коли мозок не отримує необхідних ресурсів, тому що частину їх поглинають паразити в організмі, що ще зустрічається в країнах, що розвиваються.

Соціальні умови – один із факторів

Але дослідження близнюків і безпосередньо ДНК підтверджують, що інтелект передається у спадок. Істотна частина варіацій у показниках IQ обумовлена ​​генетикою. Вчені вже почали виявлення конкретних генів, відповідальних за ці відмінності. Тому неможливо стверджувати, що IQ відображає тільки умови соціального середовища.

Існує декілька не пов'язаних один з одним видів інтелекту

У 1983 році виникла теорія множинного інтелекту. Її творець Говард Гарднер виділяє модулі, які не залежать один від одного, в тому числі музичний, тілесно-кінетичний, внутрішньоособистісний і міжособистісний інтелект. Але у його теорії недостатньо доказів. Дослідження, навпаки, підтверджують, що всі розумові здібності пов'язані між собою.

Успіх у житті намагаються передбачити, використовуючи найрізноманітніші якості і нахили людини. Наприклад, так званий емоційний інтелект. Але за великим рахунком це просто інше найменування для IQ у поєднанні з характером. Тобто нова назва психологічних якостей, про які ми і так вже знали.

До того ж емоційний інтелект корелює з фактором загального інтелекту (g-factor). Тобто у людей з високим IQ зазвичай також високий показник емоційного інтелекту.

Показник IQ однієї людини незмінний

Результати тестів на IQ однієї людини змінюються при нових проходженнях. І це не дивно, тому що на розумові здібності впливає маса зовнішніх чинників. Наразі є докази того, що на когнітивних здібностях позитивно відбивається освіта. Кожен додатковий рік навчання додає приблизно від одного до п'яти балів до показника IQ. Ефект зберігається протягом усього життя.

Рівень IQ може коливатися у залежності від умов

У країнах, що розвиваються для підняття IQ значно допомогло поліпшення харчування, а саме введення харчових добавок з йодом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна третя людина у світі не отримує достатню кількість цього елемента. Результат – розумова загальмованість, а дефіцит йоду під час вагітності призводить до зниження IQ плода на 10-15 балів.

У принципі, ніщо не говорить про неможливість підвищення IQ. Проте є певні межі. Маючи середній рівень інтелекту, неможливо перетворитися на генія.

Дослідники IQ – прихильники елітизму, сексизму або расизму

Існують люди, впевнені у розумовій перевазі одного класу, однієї статі або однієї раси. Вони перекручують факти та використовують результати тестів на IQ для підтвердження своїх поглядів. Тому виникло таке враження, що будь-які дослідники IQ підтримують подібні погляди.

Психологи лише досліджують інтелект людини

Але факти самі по собі не мають морального або політичного підґрунтя. Тільки від людей залежить те, як їх використовувати. Тести на IQ – один з інструментів, за допомогою якого психологи досліджують людський інтелект. Вони потрібні, щоб знайти способи розвивати розумові здібності та продуктивність, а також краще зрозуміти процес старіння мозку і полегшити його.

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