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Популярні міфи про IQ, в які не варто вірити
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Людям притаманно чимось у своєму житті мірятися. Це може бути товщина гаманця, розмір автомобіля або ще чогось, а може – рівень IQ. Утім, психолог Стюарт Рітчі вирішив зруйнувати популярні міфи про IQ, в які ви досі вірите.
Так, тепер ви будете знати, що не завжди цифри свідчать про наявність високого рівня інтелекту.
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Цінність людини можна виразити одним числом
Ніхто не стверджує, що показник IQ повністю описує людину. Дослідники цього феномену з готовністю визнають, що на майбутній успіх кожного індивідуума впливають його характер, мотивація та безліч інших факторів, у тому числі й удача. Тому, якщо ваш рівень IQ не зашкалює – це зовсім не означає, що у вас немає шансів стати успішним.
Тести на IQ демонструють тільки здатність проходити ці самі тести
IQ – це комплексний показник, складений з результатів тестів на логічне та просторове мислення, на вміння зіставляти й узагальнювати факти, перевірки робочої пам'яті, словникового запасу, швидкості мислення. Причому люди, що набирають більше балів в одному тесті, зазвичай отримують багато балів і в інших. Психологи називають це фактором загального інтелекту.
Учені встановили зв'язок IQ з різними показниками в житті. Найбільш значна взаємозалежність, що не дивно, – між результатами тесту на інтелект і успішністю в школі. За даними одного дослідження, показники IQ учасників в 11 років безпосередньо корелюють з їхніми оцінками в 16 років.
Але це ще не все. Вищі бали IQ прогнозують більший успіх на робочому місці, вищий дохід, краще фізичне та психічне здоров'я. І навіть тривале життя.
IQ – всього віддзеркалення соціальних умов
Інтелект – це дуже складний феномен, який обумовлений і генетикою, і навколишнім середовищем. Умови навколишнього середовища можуть до деякої міри придушити інтелектуальний потенціал, прихований у генах дитини. Наприклад, у випадках, коли для розвитку мозку недостатньо їжі. Або коли мозок не отримує необхідних ресурсів, тому що частину їх поглинають паразити в організмі, що ще зустрічається в країнах, що розвиваються.
Але дослідження близнюків і безпосередньо ДНК підтверджують, що інтелект передається у спадок. Істотна частина варіацій у показниках IQ обумовлена генетикою. Вчені вже почали виявлення конкретних генів, відповідальних за ці відмінності. Тому неможливо стверджувати, що IQ відображає тільки умови соціального середовища.
Існує декілька не пов'язаних один з одним видів інтелекту
У 1983 році виникла теорія множинного інтелекту. Її творець Говард Гарднер виділяє модулі, які не залежать один від одного, в тому числі музичний, тілесно-кінетичний, внутрішньоособистісний і міжособистісний інтелект. Але у його теорії недостатньо доказів. Дослідження, навпаки, підтверджують, що всі розумові здібності пов'язані між собою.
Успіх у житті намагаються передбачити, використовуючи найрізноманітніші якості і нахили людини. Наприклад, так званий емоційний інтелект. Але за великим рахунком це просто інше найменування для IQ у поєднанні з характером. Тобто нова назва психологічних якостей, про які ми і так вже знали.
До того ж емоційний інтелект корелює з фактором загального інтелекту (g-factor). Тобто у людей з високим IQ зазвичай також високий показник емоційного інтелекту.
Показник IQ однієї людини незмінний
Результати тестів на IQ однієї людини змінюються при нових проходженнях. І це не дивно, тому що на розумові здібності впливає маса зовнішніх чинників. Наразі є докази того, що на когнітивних здібностях позитивно відбивається освіта. Кожен додатковий рік навчання додає приблизно від одного до п'яти балів до показника IQ. Ефект зберігається протягом усього життя.
У країнах, що розвиваються для підняття IQ значно допомогло поліпшення харчування, а саме введення харчових добавок з йодом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна третя людина у світі не отримує достатню кількість цього елемента. Результат – розумова загальмованість, а дефіцит йоду під час вагітності призводить до зниження IQ плода на 10-15 балів.
У принципі, ніщо не говорить про неможливість підвищення IQ. Проте є певні межі. Маючи середній рівень інтелекту, неможливо перетворитися на генія.
Дослідники IQ – прихильники елітизму, сексизму або расизму
Існують люди, впевнені у розумовій перевазі одного класу, однієї статі або однієї раси. Вони перекручують факти та використовують результати тестів на IQ для підтвердження своїх поглядів. Тому виникло таке враження, що будь-які дослідники IQ підтримують подібні погляди.
Але факти самі по собі не мають морального або політичного підґрунтя. Тільки від людей залежить те, як їх використовувати. Тести на IQ – один з інструментів, за допомогою якого психологи досліджують людський інтелект. Вони потрібні, щоб знайти способи розвивати розумові здібності та продуктивність, а також краще зрозуміти процес старіння мозку і полегшити його.
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