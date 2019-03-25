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Чому жінки і чоловіки мислять по-різному

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Чим відрізняється чоловічий і жіночий мозок - фото 1
Чим відрізняється чоловічий і жіночий мозок / ox.ac.uk

Вчені з університету Лангоне виявили, що перші відмінності в мозку чоловіків і жінок виявляються ще в утробі матері. Так, матеріали дослідження були опубліковані виданням Developmental Cognitive Neuroscience.

Відзначається, що вчені провели сканування 118 плодів в другій половині вагітності і проаналізували зв'язок між статтю і мозком.

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Чому жінки і чоловіки мислять по-різному - фото 316619

Головною відмінністю стала можливість з'єднання через віддалені ділянки. Адже "далекі мережі" створюють жіночий мозок, а чоловічий більш схильний до впливу навколишнього середовища, ніж до біологічних процесів.

Тим часом, професор Джина Ріппон, яка видала книгу "Гендерний мозок", вважає висновки колег передчасними та необґрунтованими.

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Джерело: dailymail
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