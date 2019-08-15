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Як оренда житла впливає на вас: цікаве дослідження

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Витрати на оренду житла негативно впливають на здоров'я - фото 1
Витрати на оренду житла негативно впливають на здоров'я

Дослідження, що проводилося у США, показало, що доступність житла для людей знижується, і ця обставина негативно впливає на стан їхнього здоров'я.

За даними Yahoo! Finance, житло у США стає менш доступним – за останні п'ять років середня вартість оренди нерухомості там виросла на 11%. Висока вартість оренди житла негативно позначається на здоров'ї громадян, це показав дослідний проект Enterprise Community Partners.

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Його автори констатують: кожен другий готовий витратити гроші на житло, а не на своє здоров'я. Зокрема, ними було проведено опитування, і серед тисячі його респондентів понад половина (54%) заявила, що була змушена відкласти різні медичні процедури або заощадити на покупці ліків у зв'язку з оплатою житла.

У свою чергу дослідники опитали 500 лікарів. Частина медиків (31%) повідомили, що як мінімум чверть їх пацієнтів висловлювали стурбованість з приводу зростаючої недоступності житла через його дорожнечу.

Також людей турбує підвищення цін на оренду та комунальні послуги - фото 347904
Також людей турбує підвищення цін на оренду та комунальні послуги

У 2018 році фахівці Американської психіатричної асоціації виступили з думкою про те, що для сучасних людей отримання рахунків про оплату житла викликає все більше зростаюче напруження та тривожність. Згідно з їхніми даними, 75% жінок і чоловіків у віці 18-34 роки частково або повністю стурбовані питанням оплату рахунків.

Представники психіатричної асоціації підкреслюють: пережитий людьми стрес і підвищене занепокоєння у зв'язку з необхідністю оплачувати рахунки здатні мати серйозний негативний вплив як на психічне здоров'я, так і на все життя.

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Джерело: Medikforum
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