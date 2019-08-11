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Варто знати: коли можна починати спойлерити про серіали та фільми

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А як ви боретеся з тими, хто вічно спойлерить? - фото 1
А як ви боретеся з тими, хто вічно спойлерить?

Британський сайт MusicMagpie провів опитування серед своїх відвідувачів і з'ясував, коли в середньому люди починають спойлерити про фільми або серіали. У дослідженні взяли участь близько 2000 осіб.

Якщо справа стосується серіалів, то розповідати подробиці сюжету починають через 33 години після виходу епізоду. Це справедливо тільки для телебачення, про стрімінгові сервіси, які випускають відразу весь сезон, дані не наводяться.

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Фільми можна починати спойлерити через близько 10 днів після їхнього виходу в кінотеатрах.

Тільки 8% глядачів зізналися, що публікують спойлери в мережі, а 52% користувачів постійно бачать їх у мережі. Майже третина опитаних розповіла, що хоча б один раз лаялася з близькими або колегами через те, що ті проспойлерили сюжет.

Вас, мабуть, теж дістали фанати спойлерінгу - фото 346889
Вас, мабуть, теж дістали фанати спойлерінгу

Найпопулярніші способи уникнути спойлерів: не заходити до соцмережі (46%) і обмежити спілкування з родичами та друзями (30%). Деякі видаляють додатки всіх соцмереж (9%) або спеціально беруть відгули на роботі (7%).

А як ви рятуєтесь від спойлерів?

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Джерело: musicmagpie
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