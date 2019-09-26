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Як оральні контрацептиви впливають на жінок

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Прийом оральних контрацептивів суттєво впливає на її поведінку - фото 1
Прийом оральних контрацептивів суттєво впливає на її поведінку

Психологи підкреслюють, що тривалий прийом оральних контрацептивів може вплинути на багато аспектів жіночої особистості. Наприклад, диктувати певний вибір одягу, знижувати лібідо тощо.

Оральні контрацептиви з гормонами не тільки захищають жінок від незапланованої вагітності, а й змінюють деякі властивості їх особистості, як підкреслюють психологи і фізіологи.

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Відзначимо, що під час місячних циклів два основні гормони естроген і прогестерон домінують в питаннях впливу на характер. Коли в організмі спостерігається домінування естрогену, жінки стають вільнішими та схильними до флірту, а коли відбувається сплеск прогестерону, у них загострюються почуття голоду та сонливості, вони бувають більш розслабленими. Однак прийом оральних контрацептивів дозволяє весь час утримувати гормони на постійному рівні, причому з постійним домінуванням прогестерону, оскільки овуляція організму вже не потрібна. Саме це і робить специфічний вплив на характер жінки.

Оральна контрацепція суттєво впливає на поведінку жінки - фото 357756
Оральна контрацепція суттєво впливає на поведінку жінки

Зокрема, жінки, які вживають гормональні препарати, неусвідомлено роблять вибір на користь чоловіків з менш маскулінними рисами обличчя, що також спостерігається при природних циклах у другій їх половині під час стрибків прогестерону. У цьому випадку жінок більше хвилюють довгострокові наслідки контактів з чоловіками, більше уваги вони приділяють їх фінансовим характеристикам і надійності. Якщо ж в організмі жінки домінує естроген, то на перший план виходить сексуальна привабливість.

Доведено, що під час прийому оральних контрацептивів змінюється вибір жіночого одягу, який стає трохи спокійнішим і консервативнішим, тобто мене спрямованим на привернення чоловічої уваги. У жінок завдяки домінуванню прогестерону знижується лібідо, але стабілізується і характер. А це скорочує ризик всіляких сварок з партнерами, а також знижує ймовірність розлучення.

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Джерело: Medikforum
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