Як оральні контрацептиви впливають на жінок

Психологи підкреслюють, що тривалий прийом оральних контрацептивів може вплинути на багато аспектів жіночої особистості. Наприклад, диктувати певний вибір одягу, знижувати лібідо тощо.

Оральні контрацептиви з гормонами не тільки захищають жінок від незапланованої вагітності, а й змінюють деякі властивості їх особистості, як підкреслюють психологи і фізіологи.

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Відзначимо, що під час місячних циклів два основні гормони естроген і прогестерон домінують в питаннях впливу на характер. Коли в організмі спостерігається домінування естрогену, жінки стають вільнішими та схильними до флірту, а коли відбувається сплеск прогестерону, у них загострюються почуття голоду та сонливості, вони бувають більш розслабленими. Однак прийом оральних контрацептивів дозволяє весь час утримувати гормони на постійному рівні, причому з постійним домінуванням прогестерону, оскільки овуляція організму вже не потрібна. Саме це і робить специфічний вплив на характер жінки.

Оральна контрацепція суттєво впливає на поведінку жінки

Зокрема, жінки, які вживають гормональні препарати, неусвідомлено роблять вибір на користь чоловіків з менш маскулінними рисами обличчя, що також спостерігається при природних циклах у другій їх половині під час стрибків прогестерону. У цьому випадку жінок більше хвилюють довгострокові наслідки контактів з чоловіками, більше уваги вони приділяють їх фінансовим характеристикам і надійності. Якщо ж в організмі жінки домінує естроген, то на перший план виходить сексуальна привабливість.

Доведено, що під час прийому оральних контрацептивів змінюється вибір жіночого одягу, який стає трохи спокійнішим і консервативнішим, тобто мене спрямованим на привернення чоловічої уваги. У жінок завдяки домінуванню прогестерону знижується лібідо, але стабілізується і характер. А це скорочує ризик всіляких сварок з партнерами, а також знижує ймовірність розлучення.

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