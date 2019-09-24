Науковці вразили заявою про чоловіків з дрібними кроками: до чого тут секс?

Якщо вам властиві широкі кроки – можете не читати далі. А от тим, хто віддає перевагу дрібним крокам під час прогулянки, слід замислитися, адже науковці висловили нову гіпотезу, яка не дуже тішить. І пов'язана вона з ерекцією!

Виявилося, що чоловіки, котрим властиві короткі кроки при ходьбі, на 40% частіше стикаються з імпотенцією. Причиною цього є те, що у таких представників сильної половини людства слабкі м'язи тазового дна.

І ще: Науковці заявили, що смартфони стають причиною зникнення сексу у стосунках

До вельми незвичайного, на перший погляд, висновку прийшли вчені з Університету Хіросакі в Японії. Вони встановили, що якщо при пішій ходьбі чоловіки роблять короткі кроки, то у них на 40% частіше спостерігаються проблеми з ерекцією або повноцінна імпотенція.

Учені пояснюють це тим, що короткі кроки найчастіше роблять люди, які мають слабші м'язи тазового дна. А для чоловіків тазові м'язи дуже важливі для утримання ерекції. Автори дослідження вимірювали довжину кроку чоловіків, а потім під час спостережень з'ясовували, чи впливає якимось чином цей показник на ризик розвитку імпотенції.

Еректильна дисфункція може виникнути у тих, хто робить малі кроки

Еректильна дисфункція або імпотенція – це нездатність чоловіка досягти стану ерекції або утримати його. Найчастіше з цією проблемою стикаються представники сильної половини людства після 40 років, проте вона може проявлятися практично в будь-якому віці. Проблеми з ерекцією часто викликаються втомою, стресом, тривожними станами або алкоголем, і якщо саме такі їх причини, то це не привід для побоювань. Достатньо виключити ці фактори, і статеве збудження відновиться.

Однак, в деяких випадках еректильна дисфункція може бути ознакою якихось прихованих проблем зі здоров'ям: підвищеного артеріального тиску або атеросклерозу, побічних ефектів ліків або гормональних проблем. Нарешті, причинами імпотенції можуть бути і різні фактори способу життя, включаючи ожиріння, куріння, надмірне захоплення велосипедною їздою, вживання занадто великої кількості води, а також стрес.

Читайте також: Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом