Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Науковці вразили заявою про чоловіків з дрібними кроками: до чого тут секс?

  • 31
Учені мають сумну новину для тих чоловіків, які роблять дрібні кроки - фото 1
Учені мають сумну новину для тих чоловіків, які роблять дрібні кроки

Якщо вам властиві широкі кроки – можете не читати далі. А от тим, хто віддає перевагу дрібним крокам під час прогулянки, слід замислитися, адже науковці висловили нову гіпотезу, яка не дуже тішить. І пов'язана вона з ерекцією!

Виявилося, що чоловіки, котрим властиві короткі кроки при ходьбі, на 40% частіше стикаються з імпотенцією. Причиною цього є те, що у таких представників сильної половини людства слабкі м'язи тазового дна.

І ще: Науковці заявили, що смартфони стають причиною зникнення сексу у стосунках

До вельми незвичайного, на перший погляд, висновку прийшли вчені з Університету Хіросакі в Японії. Вони встановили, що якщо при пішій ходьбі чоловіки роблять короткі кроки, то у них на 40% частіше спостерігаються проблеми з ерекцією або повноцінна імпотенція.

Учені пояснюють це тим, що короткі кроки найчастіше роблять люди, які мають слабші м'язи тазового дна. А для чоловіків тазові м'язи дуже важливі для утримання ерекції. Автори дослідження вимірювали довжину кроку чоловіків, а потім під час спостережень з'ясовували, чи впливає якимось чином цей показник на ризик розвитку імпотенції.

Еректильна дисфункція може виникнути у тих, хто робить малі кроки - фото 357158
Еректильна дисфункція може виникнути у тих, хто робить малі кроки

Еректильна дисфункція або імпотенція – це нездатність чоловіка досягти стану ерекції або утримати його. Найчастіше з цією проблемою стикаються представники сильної половини людства після 40 років, проте вона може проявлятися практично в будь-якому віці. Проблеми з ерекцією часто викликаються втомою, стресом, тривожними станами або алкоголем, і якщо саме такі їх причини, то це не привід для побоювань. Достатньо виключити ці фактори, і статеве збудження відновиться.

Однак, в деяких випадках еректильна дисфункція може бути ознакою якихось прихованих проблем зі здоров'ям: підвищеного артеріального тиску або атеросклерозу, побічних ефектів ліків або гормональних проблем. Нарешті, причинами імпотенції можуть бути і різні фактори способу життя, включаючи ожиріння, куріння, надмірне захоплення велосипедною їздою, вживання занадто великої кількості води, а також стрес.

Читайте також: Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками
  • 22 вересня, 17:10
  • 1254
Страви з грибами: найкращі рецепти з фото
  • 21 вересня, 16:11
  • 2471
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1775341
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука