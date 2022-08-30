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Як одягатися на пробіжку восени: ідеальна екіпіровка для бігу
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Вересень – місяць, що несе похолодання, вітер і калюжі на дорогах. Але прохолодна погода не привід припиняти пробіжки на відкритому повітрі. Про що треба пам'ятати, щоб біг восени став ефективним тренуванням?
Ці прості правила допоможуть провести з користю бігову осінь, полюбити осінній біг і не захворіти! Про це пише ispo.
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Варто одягатися шарами, щоб кожен з них виконував свою функцію: збереження тепла, виведення вологи або захист від вітру і опадів. Не надягайте на себе занадто багато одягу, щоб уникнути перегріву. Спочатку вам може здатися, що, одягнувшись якомога тепліше, ви відчуваєте себе комфортно. Але на піку пробіжки організм перегріється, почне посилено потіти, вам стане спекотно: шанси застудитися подвоюються. Деякі досвідчені бігуни навіть радять керуватися правилом десяти градусів. Згідно з цим принципом, на пробіжку слід збиратися так, як ніби температура вуличного повітря на 10 градусів вища, ніж є насправді.
Добре мати в своєму арсеналі екіпіровки і легкоатлетичні лосини. Це не тільки зручно, але ще і дозволяє підтримувати і зігрівати м'язи. Біг восени вимагає від вас наявність шапки і рукавичок. А також прослідкуйте, щоб на пробіжці була закрита шия. Можна швидко замерзнути через холодний вітер і застудитися.
При виборі відповідного взуття не варто забувати, що осінь – це, перш за все, дощі і слизький бруд. Тому осінні кросівки мають відрізнятися від літнього варіанту. Спортивне взуття восени вимагає хорошого зчеплення з мокрою дорогою.
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