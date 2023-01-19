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Поради для тих, хто не вміє розслаблятися

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Як навчитись розслаблятись - фото 1
Як навчитись розслаблятись

Всі медики та науковці радять знаходить час для відпочинку, але на словах це значно легше, аніж на практиці. Що ж робити, якщо ви не знаєте, як розслабитись? Ловіть кілька дієвих порад.

Не існує людей, які можуть бути продуктивними, успішними та щасливими без відпочинку. Але інколи буває складно розслабитись та відновити енергію. Тому у телеграм-каналі Психологічна підтримка з'явились ідеальні поради для тих, хто не вміє відпочивати.

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Як навчитись відпочивати:

  • Визначте, що саме вас розслабляє. Тут варто прислухатись до себе та випробовуй різні варіанти: фізична активність, спілкування, хобі, час для догляду за собою, прогулянки і тому подібне.
  • Виділіть час для повноцінного відпочинку. Планування – це інструмент не для обмеження себе, а для збереження часу.
  • Оцінюйте масштаб втрачених можливостей. Уявіть, скільки крутих та цікавих моментів та речей ви пропустили через те, що відмовились від відпочинку.
  • Коригуйте власні очікування. Відпочинок – це не запорука відсутності стресів, а період, коли вам вдається отримати радість від життя та покращити своє фізичне та ментальне здоров’я.
Відпочинок необхідний кожному - фото 475821
Відпочинок необхідний кожному

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