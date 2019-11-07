Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Динамо СидорЕнки-СидОренки

Як одна мить: Влад Яма поділився з шанувальниками ефектним знімком з Могилевською

  • 24
Влад Яма і Наталя Могилевська - фото 1
Влад Яма і Наталя Могилевська / instagram

Влад Яма та Наталя Могилевська – все ще найбільш обговорювані зірки цього тижня. Адже минулої неділі легендарна пара знову вийшла на паркет Танців з зірками, вразивши глядачів емоційним танцем. Влад Яма поділився з шанувальниками спільним ефектним фото з артисткою.

Минулий 11-й випуск шоу Танці з зірками 2019 був справді особливим, адже на головний паркет країни вийшли Наталя Могилевська і Влад Яма. Зіркова пара згадала про "колишні почуття" і знову закружляли у танці. Могилевська навіть виконала свій символічний хіт 2007 року "Цей танець".

І ще: Тіна Кароль захопила знімком у прозорій сорочці

А тепер і хореограф Влад Яма трішки поностальгував за минулим, опублікувавши ефектний кадр зі співачкою. "13 років як одна мить", коротко прокоментував знімок танцюрист.

Читайте також: Наталі Портман порадувала шанувальників спокусливим знімком топлес

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги
  • 01 листопада, 18:00
  • 1968
Моделі 90-х: як змінилася польська спокусниця Аня Рубік (18+)
  • Вчора, 17:21
  • 2132
Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
  • 04 листопада, 12:15
  • 2325
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз