Як одна мить: Влад Яма поділився з шанувальниками ефектним знімком з Могилевською

Влад Яма та Наталя Могилевська – все ще найбільш обговорювані зірки цього тижня. Адже минулої неділі легендарна пара знову вийшла на паркет Танців з зірками, вразивши глядачів емоційним танцем. Влад Яма поділився з шанувальниками спільним ефектним фото з артисткою.

Минулий 11-й випуск шоу Танці з зірками 2019 був справді особливим, адже на головний паркет країни вийшли Наталя Могилевська і Влад Яма. Зіркова пара згадала про "колишні почуття" і знову закружляли у танці. Могилевська навіть виконала свій символічний хіт 2007 року "Цей танець".

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А тепер і хореограф Влад Яма трішки поностальгував за минулим, опублікувавши ефектний кадр зі співачкою. "13 років як одна мить", коротко прокоментував знімок танцюрист.

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