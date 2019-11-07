Наталі Портман порадувала шанувальників спокусливим знімком топлес

Голлівудська актриса Наталі Портман поділилася на своїй сторінці в Instagram новим сексуальним кадром. Зірка постала топлес перед своїми підписниками.

Пікантний кадр був зроблений під час зйомок реклами тонального засобу Dior Forever, обличчям якого є Наталі Портман. На свіжому знімку кінозірка позувала оголеною, при цьому вона пронизливо дивилася у камеру.

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Трохи раніше 38-річна красуня також опублікувала рекламне відео, в якому знялася в сріблясто-золотій блузі, яку одягнула на голе тіло. Ролик був знятий також в рамках рекламної кампанії.

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