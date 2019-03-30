Як обрати стиглі продукти в магазині: банан та авокадо

Нестиглі фрукти на овочі окрім того, що не мають повного набору корисних елементів, вони ще й просто не смачні. Ми підготували для вас поради, як дізнатися, чи банани та авокадо вже стиглі, чи варто їх їсти, як дочекатися дозрівання.

В магазинах можна часто спостерігати картину, коли люди обирають саме нестиглі, зелені продукти й навіть не здогадуються, що той "страшненький", плямистий або темний продукт, який лежить поруч, вартий уваги набагато більше.

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Приміром, у зелених бананах великий вміст крохмалю, який при дозріванні перетворюється на цукор. Такі плоди погано перетравлюються, як і всі нестиглі овочі та фрукти. Також само варто уникати переморожених та битих плодів.

Як обрати стиглі банани

Банан повинен бути жовтим, з легкою рудавістю у кольорі.

На шкірці обов'язково має бути присутній "леопардовий принт". Саме такі цяточки – чудовий індикатор стиглості.

Плід має бути м'яким. При цьому шкірка має бути тонка та піддатлива до очищення.

Як обрати стигле авокадо

Плід повинен легко піддаватися натиску. У стиглого авокадо кремоподібна текстура. Його можна намазувати як м'яке вершкове масло.

Плід має бути темним. В процесі достигання плід стає темно зеленим.

Ви повинні чути стук кісточки. У стиглого авокадо кісточка дуже легко відходить.

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