Як Нова пошта і Укрпошта працюватимуть на новорічні свята 2021: графік роботи

З'явився графік роботи в період новорічних свят 2021 від головних поштових операторів України. Дізнайтеся, як працюватимуть Укрпошта та Нова Пошта на Новий рік та Різдво!

Державні вихідні в Україні заплановані не лише на 1 та 7 січня 2020 року. Також буде скорочений день 31 грудня з нагоди Нового року, а з нагоди Різдва вихідний ще 8 січня. Більшість підприємств у цей період не будуть працювати, проте деякі будуть все ж таки відчинені.

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Укрпошта

У святкові дні компанія не буде працювати 1 та 7 січня, проте будуть відкриті окремі чергові відділення. Проте вже 2 січня пошта відкриє всі відділення по всій Україні. До слова, 8-24 січня Укрпошта працюватиме теж у звичайному режимі.

Графік роботи відділень Укрпошти 1 січня 2021:

Графік роботи відділень Укрпошти 7 січня 2021:

Нова Пошта

У період новорічних свят Нова Пошта та кур'єрська доставка компанії працюватимуть за зміненим графіком. Зауважте, що 1 та 7 січня будуть вихідні у всіх відділеннях, а також не працюватиме кур'єрська доставка. У переддень Нового року 31 грудня та у переддень Різдва 6 січня відділення Нової пошти працюватимуть за скороченим графіком (до 15:00, 17:00 або 18:00 в залежності від відділення). У період з 2 до 5 та 8 січня Нова Пошта працюватиме за звичайний графіком роботи.

Детальний розклад роботи відділень Нової Пошти на свята 2021 можна подивитися за посилання ТУТ.

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