ТЕСТ: Вгадай, як називають Санта Клауса в різних країнах

У передноворічний час актуально дізнатися більше про свята! Перевірте свої знання або свою інтуїцію – вгадайте, як називають Діда Мороза різними мовами. Проходьте цікаві тести від Радіо МАКСИМУМ!

У кожної країни є свої звичаї, проте одна традиція найбільш поширена у світі – це святкування Нового року. Також у кожному куточку Землі є свій аналог Санта Клауса чи Діда Мороза. Проходьте тест та дізнайтеся, які ще новорічні дідусі існують!

І ще: ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком