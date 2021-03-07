Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Як Нова пошта і Укрпошта працюватимуть на 8 березня 2021: графік роботи

  • 2
як працює пошта на 8 березня 2021 - фото 1
як працює пошта на 8 березня 2021

З'явився графік роботи в період 8 березня 2021 від головних поштових операторів України. Дізнайтеся, як працюватимуть Укрпошта та Нова Пошта на Міжнародний жіночий день!

Державний вихідний в Україні запланований на понеділок 8 березня 2021 року. Більшість підприємств у цей період не будуть працювати, проте деякі будуть все ж таки відчинені.

Це цікаво: Картинки з 8 березня 2021: вітальні відкритки та листівки українською

Укрпошта

У Міжнародний жіночий день не всі відділення компанії будуть працювати у понеділок 8 березня, проте будуть відкриті окремі чергові відділення. Проте вже 9 березня пошта відкриє всі відділення по всій Україні. До слова, 7 березня Укрпошта працюватиме теж у звичайному режимі.

Графік роботи чергових відділень Укрпошти 8 березня 2021:

Як Нова пошта і Укрпошта працюватимуть на 8 березня 2021: графік роботи - фото 450578
Як Нова пошта і Укрпошта працюватимуть на 8 березня 2021: графік роботи - фото 450579

Нова Пошта

У період Міжнародного жіночого дня Нова Пошта та кур'єрська доставка компанії працюватимуть за зміненим графіком. Зауважте, що 8 березня не буде вихідного, але відділення та адресна доставка Нової пошти працюватимуть за графіком суботи – до 15:00, 17:00 або 18:00 в залежності від відділення.

Детальний розклад роботи відділень Нової Пошти на 8 березня 2021 можна подивитися за посилання ТУТ.

Читайте також: Прикольні привітання з 8 березня: смішні вітання і відео з гумором

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гаражне зберігання – не завжди перевага: чому не варто тримати авто в гаражі взимку
  • 23 лютого, 14:30
  • 570
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 27 лютого, 19:19
  • 1118
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2847531
Загрузка...
Новини