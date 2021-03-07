Як Нова пошта і Укрпошта працюватимуть на 8 березня 2021: графік роботи

З'явився графік роботи в період 8 березня 2021 від головних поштових операторів України. Дізнайтеся, як працюватимуть Укрпошта та Нова Пошта на Міжнародний жіночий день!

Державний вихідний в Україні запланований на понеділок 8 березня 2021 року. Більшість підприємств у цей період не будуть працювати, проте деякі будуть все ж таки відчинені.

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Укрпошта

У Міжнародний жіночий день не всі відділення компанії будуть працювати у понеділок 8 березня, проте будуть відкриті окремі чергові відділення. Проте вже 9 березня пошта відкриє всі відділення по всій Україні. До слова, 7 березня Укрпошта працюватиме теж у звичайному режимі.

Графік роботи чергових відділень Укрпошти 8 березня 2021:

Нова Пошта

У період Міжнародного жіночого дня Нова Пошта та кур'єрська доставка компанії працюватимуть за зміненим графіком. Зауважте, що 8 березня не буде вихідного, але відділення та адресна доставка Нової пошти працюватимуть за графіком суботи – до 15:00, 17:00 або 18:00 в залежності від відділення.

Детальний розклад роботи відділень Нової Пошти на 8 березня 2021 можна подивитися за посилання ТУТ.

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