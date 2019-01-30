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Як нічні зміни впливають на нашу ДНК

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Зміни помітні після однієї ночі, проведеної без сну - фото 1
Зміни помітні після однієї ночі, проведеної без сну / thegolfclub.info

Ця інформація буде дуже корисною і несподіваною для вас, якщо ви працюєте у нічні зміни.

Вчені з Гонконзького університету проаналізували стан здоров'я 49 лікарів, які працюють в нічні зміни, і виявили зміни в експресії генів, що беруть участь в процесі репарації ДНК.

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Часті нічні зміни виявилися пов'язаними із пошкодженням ДНК. Зокрема, було з'ясовано, що ті, хто працювали вночі, мали нижчу експресію генів, що відповідають за здатність клітин виправляти хімічні пошкодження і розриви в молекулах ДНК. Пошкодження ДНК можна було помітити навіть після однієї ночі, проведеної без сну.

На думку медиків, в майбутньому це може привести до розвитку раку, серцево-судинних, метаболічних і нейродегенеративних захворювань.

Як нічні зміни впливають на нашу ДНК - фото 304651
Як нічні зміни впливають на нашу ДНК

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Джерело: medicalxpress
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