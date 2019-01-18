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Медики поділилися дієвим рецептом від кашлю

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Не забувайте регулярно полоскати горло - фото 1
Не забувайте регулярно полоскати горло / 7dach

Як боротися із кашлем в домашніх умовах.

Використовуйте імбир. Цей засіб є чудовим помічником при сухому кашлі. Слід нарізати його дрібно, посолити і кілька хвилин пожувати. Крім того, імбир можна поєднувати з медом. Якщо ж ви не можете його їсти просто так, зваріть з нього чай.

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Полощіть горло. У склянку теплої води додайте солі і прополощіть горло. Такий розчин знизить больові відчуття і видалить дратівливі компоненти.

Пийте теплі рідини. Вони діють на горло розслаблююче. Тепла вода допоможе зменшити запалення. Також можна використовувати трав'яні чаї і супи.

Пийте молоко з куркумою. Цей спосіб популярний в Індії. Він допоможе позбутися не тільки від кашлю, але і від інших проблем зі здоров'ям. Такий напій надає противобактериальну дію, зменшує больові відчуття в горлі.

Медики поділилися дієвим рецептом від кашлю - фото 301977
Медики поділилися дієвим рецептом від кашлю

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Джерело: womanadvice
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