Як невдачі на роботі впливають на стосунки

Науковці розповіли, як проблеми на роботі впливають на поведінку чоловіків у стосунках. Все значно лаконічніше, аніж могло здатись.

Психологи з Національної академії наук США проаналізували задоволеність роботою та сімейним життя у чоловіків. З'ясувалось, що поведінка представників сильної статі на роботі часто пов'язана з їх поведінкою у в особистому житті.

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Відтак, чоловіки, які часто стикаються з неприємностями за місцем праці, частіше починають брехати своїм дружинам. Це підтвердило дослідження, у рамках якого учені відшукали профілі чоловіків різних професій на сайті знайомств для сімейних людей. Фахівці проаналізували акаунти фінансових консультантів та полісменів, а також дослідили дисциплінарні стягнення, які вони отримували.

Як робота впливає на брехню в стосунках

Після цього вони порівняли їх з представниками тих професій, у яких рідше трапляються проблеми з керівництвом та на роботі. Виявилось, що люди з неприємностями на місці праці удвічі частіше оплачували рахунок на сайті знайомств для сімейних людей. Психологи пояснюють, що незгоди на роботі змушують чоловіків частіше брехати дружинам та шукати простих шляхів відходу від проблем.

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