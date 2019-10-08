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Ось чому жінка може відмовляти в сексі
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Іноді представниці прекрасної половини людства просто грають в гру, яка змушує вас дещо постаратися, щоб затягнути їх до спальні. Але бувають й такі випадки, коли причини значно серйозніші та й прослідковується певна регулярність.
Що ж змушує жінок відмовляти в сексі?
І ще: Це буденне заняття покращує якість сексу
Було проведено опитування, в якому взяли участь 789 жінок, що живуть статевим життям.
З'ясувалося таке:
- 53% опитаних регулярно відмовляють в сексі своєму партнеру;
- 33% роблять це через втому та погане самопочуття;
- 7% відмовляють через проблеми на роботі, які негативно впливають на їхнє сексуальне бажання;
- 24% заявили, що відмовляють через погане самопочуття та через проблеми на роботі;
- 7% просто відмовилися називати причину.
Цікавим є той факт, що чим молодша жінка, тим частіше вона відмовляє партнеру саме через фізичну втому.
Найгірше з'ясувалося далі, адже опитування показало те, що жінки часто використовують секс з певними цілями:
- 3% представниць прекрасної половини людства регулярно використовують секс як спосіб маніпуляції чоловіком;
- 27% використовують секс як спосіб маніпуляції час від часу;
- 60% ніколи не використовували секс як спосіб маніпуляції представником сильної половини людства.
Тішить, що жінки поділилися порадами, які допоможуть позбутися постійних відмов:
- 33% запевняють, що тут допоможуть ненав'язливі ласки;
- 24% говорять, що допоможе тривала довірлива розмова;
- 23% рекомендують зробити розслабляючий масаж;
- 9% пропонують просто почекати.
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