Ось чому жінка може відмовляти в сексі

Ось чому жінка може відмовляти в сексі / TrendBahn

Іноді представниці прекрасної половини людства просто грають в гру, яка змушує вас дещо постаратися, щоб затягнути їх до спальні. Але бувають й такі випадки, коли причини значно серйозніші та й прослідковується певна регулярність.

Що ж змушує жінок відмовляти в сексі?

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Було проведено опитування, в якому взяли участь 789 жінок, що живуть статевим життям.

З'ясувалося таке:

53% опитаних регулярно відмовляють в сексі своєму партнеру;

опитаних регулярно відмовляють в сексі своєму партнеру; 33% роблять це через втому та погане самопочуття;

роблять це через втому та погане самопочуття; 7% відмовляють через проблеми на роботі, які негативно впливають на їхнє сексуальне бажання;

відмовляють через проблеми на роботі, які негативно впливають на їхнє сексуальне бажання; 24% заявили, що відмовляють через погане самопочуття та через проблеми на роботі;

заявили, що відмовляють через погане самопочуття та через проблеми на роботі; 7% просто відмовилися називати причину.

Цікавим є той факт, що чим молодша жінка, тим частіше вона відмовляє партнеру саме через фізичну втому.

Найгірше з'ясувалося далі, адже опитування показало те, що жінки часто використовують секс з певними цілями:

3% представниць прекрасної половини людства регулярно використовують секс як спосіб маніпуляції чоловіком;

представниць прекрасної половини людства регулярно використовують секс як спосіб маніпуляції чоловіком; 27% використовують секс як спосіб маніпуляції час від часу;

використовують секс як спосіб маніпуляції час від часу; 60% ніколи не використовували секс як спосіб маніпуляції представником сильної половини людства.

Тішить, що жінки поділилися порадами, які допоможуть позбутися постійних відмов:

33% запевняють, що тут допоможуть ненав'язливі ласки;

запевняють, що тут допоможуть ненав'язливі ласки; 24% говорять, що допоможе тривала довірлива розмова;

говорять, що допоможе тривала довірлива розмова; 23% рекомендують зробити розслабляючий масаж;

рекомендують зробити розслабляючий масаж; 9% пропонують просто почекати.

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