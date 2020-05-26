Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Як неправильне харчування впливає на нашу увагу

  • 5
Харчування - фото 1
Харчування / eurekalert

Фахівці попереджають, що наша здатність зосередитися може погіршитися після прийому їжі з високим вмістом насичених жирів. Чому так відбувається?

Вчені виявили, що жирна їжа може сприяти когнітивним порушенням.

І ще: Ідеальний сніданок для швидкого схуднення

Причому ефект може бути помітний навіть після одного прийому їжі. Це вдалося перевірити в ході експерименту за участю 51 жінки. Учасниці мали виконати тест на увагу після прийому їжі. Страви відрізнялися кількістю насичених і ненасичених жирів, а от порції і калорійність були однаковими.

Виявилося, що після прийому їжі з високим вмістом насичених жирів жінки гірше поралися з тестом на концентрацію уваги. Різниця склала в середньому 11%. Однак якщо спочатку в крові добровольців була присутня висока концентрація ендотоксинів, їжа не впливала на результат тестування і жінки розв'язували завдання однаково погано.

Жирна їжа - фото 406346
Жирна їжа

Читайте також: Скільки кави на день можна пити після 40 років

Джерело: eurekalert
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 5094
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 284
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 2281
Загрузка...
Новини