Як неправильне харчування впливає на нашу увагу

Фахівці попереджають, що наша здатність зосередитися може погіршитися після прийому їжі з високим вмістом насичених жирів. Чому так відбувається?

Вчені виявили, що жирна їжа може сприяти когнітивним порушенням.

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Причому ефект може бути помітний навіть після одного прийому їжі. Це вдалося перевірити в ході експерименту за участю 51 жінки. Учасниці мали виконати тест на увагу після прийому їжі. Страви відрізнялися кількістю насичених і ненасичених жирів, а от порції і калорійність були однаковими.

Виявилося, що після прийому їжі з високим вмістом насичених жирів жінки гірше поралися з тестом на концентрацію уваги. Різниця склала в середньому 11%. Однак якщо спочатку в крові добровольців була присутня висока концентрація ендотоксинів, їжа не впливала на результат тестування і жінки розв'язували завдання однаково погано.

Жирна їжа

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