Ідеальний сніданок для швидкого схуднення

Дієтологи радять їсти на сніданок вівсянку, оскільки цей продукт здатний захистити печінку.

Лікарі пояснюють це тим, що у вівсі містяться авентраміди, які мають протизапальні властивості. Однак, вівсянку необхідно правильно приготувати, оскільки від цього залежить її вплив на організм.

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Якщо людина страждає загостреннями шлунково-кишкових хвороб, то необхідно готувати супи з вівсяними пластівцями на основі нежирного м'ясного бульйону. Через кілька днів стан організму поліпшується, зникає біль.

Дослідження показують, що вживання вівсянки зменшує запалення печінки. Люди, які регулярно їли цей продукт, знизили й масу тіла. Вівсянка зменшує вісцеральний жир (жир навколо внутрішніх органів, який погіршує стан серцево-судинної системи і підвищує ризик інфарктів, інсультів, прискореного старіння і багатьох інших проблем). Особливо корисна вівсянка буде для дітей і літніх людей. Вживання цього продукту покращує роботу системи травлення.

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