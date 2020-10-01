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Як не застудитися та не підхопити грип: прості та корисні поради на щодень
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Восени захворіти значно легше, ніж влітку. Тож крім можливості підхопити коронавірус, у вас є всі шанси просто застудитися або ж захворіти на грип. Ми поділимося кількома порадами, які допоможуть вберегти ваше здоров'я.
Лікарі на питання про те, як не захворіти в сезон застуди та грипу, відповідають насамперед слід зробити щеплення. Медики пояснюють, що сучасні вакцини спрямовані на розвиток імунітету від хвороб і не мають у цій справі гідних конкурентів.
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Але, крім щеплення, важливо дотримуватися й інших правил, які допомагають зберегти здоров'я, тим більше, що вони бувають дуже простими. Не варто забувати: той же грип налічує різні види та підвиди, тож зроблене щеплення не завжди враховує його різноманіття.
Уникайте людних місць. Збудники грипу та простудних захворювань дуже швидко поширюються у замкнутих просторах з великою кількістю людей. Якщо немає можливості уникнути перебування в такому місці, потрібно обов'язково скористатися маскою і не торкатися руками обличчя.
Мийте руки кілька разів на день. Вірусні частинки осідають на різних побутових поверхнях, тому вкрай важливо мити руки з милом регулярно, кілька разів на день. Особливо відразу після повернення додому з вулиці.
Не забувайте про важливість мити руки
Правильно чхати та кашляти. Необхідно прикривати рот. Правильно чхати в серветку, але якщо її немає, то слід робити це у згин ліктя – в іншому випадку патогенні частки потраплять на руки та розлетяться навколо. Після використання серветки або хустки потрібно обов'язково вимити руки.
Не ходіть в гості. Якщо потрібно на власні очі поспілкуватися з людиною, краще зустрітися на свіжому повітрі.
Провітрюйте приміщення. Недостатньо протирати простір навколо себе дезінфікуючими серветками, адже віруси грипу та застуди буквально витають у повітрі. Час від часу потрібно виходити з кімнати, влаштовуючи наскрізне провітрювання на 10-15 хвилин.
Провітрюйте приміщення, в якому ви перебуваєте
Зберігайте спокій. Психологічна напруженість сприяє підвищенню концентрації стресового гормону кортизолу, що пригнічує функції організму, включаючи імунну. Це може стати причиною захворювання.
Отримуйте вітамін D. Його дефіцит може привести до ослаблення імунітету, що підсилює схильність сезонних хвороб. Один з найпростіших способів отримати вітамін – прогулянки на свіжому повітрі в сонячну погоду. Також заповнити важливу речовину допомагають деякі продукти: яєчні жовтки, яловича печінка, вершкове масло, молоко, жирні сорти риби.
Обов'язково гуляйте в сонячну погоду
Відмовтеся від алкоголю. Постарайтеся утриматися від щовечірнього келиха вина. Це допоможе не захворіти на застуду та грип. Любов до спиртного негативно позначається на стані дендритних клітин організму, що є життєво важливою структурою імунної системи.
Бережіть себе та своїх рідних. Мийте руки з милом, уникайте скупчення людей, правильно харчуйтеся та приділяйте достатньо уваги відпочинку. І буде вам щастя!
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