Фактори, які послаблюють наш імунітет: і це не регулярне миття рук і прибирання

Під час пандемії COVID-19 нам постійно нагадують про необхідність дотримуватися правил гігієни, часто мити руки і регулярно прибирати місця, де ми живемо і працюємо. Є ж припущення, що надмірне дотримання цих правил лише послаблює наш імунітет.

Але у нас є хороша новина: немає жодних доказів, що ретельне миття рук, регулярне прибирання вдома та на роботі, а також інші методи дотримування особистої гігієни послаблюють наш імунітет. А от віра в те, що високий рівень очищення та особистої гігієни послаблює нашу імунну систему, є поширеною інтерпретацією того, що називається "гіпотезою гігієни".

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Гіпотеза гігієни

Це теорія, яка передбачає, що навколишнє середовище маленької дитини може бути "занадто чистим", і вона не буде піддаватися впливу достатньої кількості цих мікробів, щоб ефективно стимулювати свою імунну систему в міру її розвитку.

Аргумент полягає в тому, що це призводить до підвищеної алергії, астми і деяких аутоімунних розладів. Але вчені спростували цю гіпотезу в останні роки, оскільки дослідження показали, що існує безліч інших причин збільшення частоти цих станів. Важливо відзначити, що надмірний бруд також не допомагає нашій імунній системі. Зазвичай це посилює запалення.

Регулярне миття рук аж ніяк не впливає на вашу імунну систему

Що дійсно може послабити імунну систему?

Деякі аспекти нашого сучасного способу життя можуть послабити нашу імунну систему. Це включає:

дефіцит сну

певні ліки і зловживання антибіотиками

низький рівень вітаміну D

західна дієта, багата обробленими продуктами, і зниження споживання фруктів і овочів

дефіцит фізичної активності

стрес і занепокоєння.

Послабити імунітет може стрес

Але немає ніяких наукових доказів того, що додаткові заходи гігієни послаблять нашу імунну систему або зроблять нас сприйнятливішими до зараження бактеріями або вірусами. Мікроби всюди: в повітрі, в продуктах харчування, в рослинах, на тваринах, у ґрунті і воді. Їх можна знайти практично на будь-якій поверхні, в тому числі всередині і зовні вашого тіла.

Гігієнічні заходи, рекомендовані під час пандемії коронавірусу COVID-19, допоможуть стримати поширення коронавірусу і значно знизять ризик зараження, але не усунуть всі мікроби з нашого життя. Тож і з надмірним фанатизмом до гігієни ставитися не варто. Просто мийте руки протягом 20-30 секунд з милом і робіть вологе прибирання вдома.

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