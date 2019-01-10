Як не захворіти на грип: прості поради медиків

У МОЗ розповіли, як вберегтися від грипу і не заразитися.

За новий тиждень січня на ГРВІ та грип занедужали більш як 164 тис. українців. Хоч і епідемії грипу немає, однак на офіційній сторінці Мінздоров'я в соцмережі Facebook поділились простими та доступними правилами, як захистити себе від інфекції.

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"Важливо вакцинуватись, щоб отримати захист від грипу і тяжких ускладнень. Це вже зробили понад 155 тисяч українців", – наголошують медики.

Як не заразитись грипом

Як не захворіти на грип:

Не забувати мити руки та уникати контактів з обличчям.

Дотримуватись чистоти вдома та на роботі.

Добре висипатись та не нехтувати сном.

Стежити за здоровим харчуванням.

Не забувати про фізичну активність

Пити багато води.

Уникати стресу.

"Головне правило, якщо вже захворіли – залишайтеся вдома. Якщо захворів хтось поруч – уникайте близького контакту. Коли чхаєте чи кашляєте ви, прикривайте одноразовою серветкою ніс та рот або принаймні намагайтеся чхати або кашляти у внутрішню сторону ліктя. При появі будь-яких симптомів грипу – не займайтесь самолікування, а звертайтеся до лікаря", – підкреслюють медики.

МОЗ

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