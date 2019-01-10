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Як не захворіти на грип: прості поради медиків

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Як не заразитись грипом - фото 1
Як не заразитись грипом

У МОЗ розповіли, як вберегтися від грипу і не заразитися.

За новий тиждень січня на ГРВІ та грип занедужали більш як 164 тис. українців. Хоч і епідемії грипу немає, однак на офіційній сторінці Мінздоров'я в соцмережі Facebook поділились простими та доступними правилами, як захистити себе від інфекції.

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"Важливо вакцинуватись, щоб отримати захист від грипу і тяжких ускладнень. Це вже зробили понад 155 тисяч українців", – наголошують медики.

Як не заразитись грипом - фото 299935
Як не заразитись грипом

Як не захворіти на грип:

  • Не забувати мити руки та уникати контактів з обличчям.
  • Дотримуватись чистоти вдома та на роботі.
  • Добре висипатись та не нехтувати сном.
  • Стежити за здоровим харчуванням.
  • Не забувати про фізичну активність
  • Пити багато води.
  • Уникати стресу.

"Головне правило, якщо вже захворіли – залишайтеся вдома. Якщо захворів хтось поруч – уникайте близького контакту. Коли чхаєте чи кашляєте ви, прикривайте одноразовою серветкою ніс та рот або принаймні намагайтеся чхати або кашляти у внутрішню сторону ліктя. При появі будь-яких симптомів грипу – не займайтесь самолікування, а звертайтеся до лікаря", – підкреслюють медики.

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МОЗ

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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